Se conocieron "Los mandamientos furiosos" y explotó una polémica entre los fans de Gran Hermano

En las últimas horas, en Twitter, se hizo viral una imagen muy divertida con "Los 10 mandamientos furiosos", con un detalle de lo que hay que cumplir para ser un verdadero fanático de Furia. Algunos espectadores de GH repostearon la lista, mientras otros la calificaron como "una falta de respeto".

image.png

"Amarás a Furia por sobre los caracoles y Bros", "No tomarás el nombre de Furia en Vano", "Santificarás las fiestas Furiosas", "Honrarás a Cristian U. y a Gastón Trezeguet", "No matarás, pero si Furia lo hace, ayudarás a esconder el cadáver", "No cometerás actos impuros, salvo que sirva para aportar a las unificaciones", "No robarás, pero siempre expondrás a los que lo hicieron en la casa", "Le chuparán un hu... 'lo valore'", "No apoyarás ningún shippeo entre Furia y otros", "Harás blindaje Furioso de anti y haters", son las 10 reglas a cumplir para pertenecer al "clan".

En la parte final de la placa cierra con una plegaria en honor a su jugadora favorita: "En el nombre de Furia, Cariños y de Coy, Amén".

Furia descolocó a todos en Gran Hermano con un llamativo pedido a la producción

En las últimas horas, los participantes de Gran Hermano comenzaron a especular con la posibilidad de nuevos reingresos. Los chicos creen que podrían regresar algunos ex compañeros de convivencia.

En una charla en la cocina, Bautista Mascia le preguntó a Furia a quién le gustaría volver a ver y ella sorprendió a todos con su respuesta. "Si podes hacer entrar a alguien, ¿a quién hacé entrar?", le consultó el uruguayo. "Para joder a todo el mundo, a Cata", contestó la estratega.

Embed

Juliana extendió su lista y mencionó a otros dos ex participantes. "En segundo puesto a Licha. Para romperle las bol... a Emma, a Mauro. Me parece que Darío también quiere a Mauro", siguió la entrenadora de crossfit.

La jugadora sugirió que deberían darles la posibilidad de elegir quién debería reingresar a GH. "Creo deberíamos votar nosotros. ¡Basta de los tickets dorados! ¿Por qué no elegimos nosotros a que nos acompañen un ratito?", sentenció.