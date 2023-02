El picante mensaje de la mamá de Tini Stoessel para Estefi Berardi tras los chats que la involucran con Fede Bal

De esta manera, su imagen se vio opacada por este noviazgo que nacía a costa del sufrimiento de la madre de Bautista y Francesca.

En ese entonces, Estefi encendió las alarmas al revelar una intimidad entre la cantante y los hijos del futbolista. “El dato que yo tengo viene del lado de él. Sé que a ella no le interesa compartir con los chiquitos, eso es lo que pasa, no puede llevar a los hijos con Tini y él, a Tini no le interesa compartir con ellos. Me han contado cosas horribles que no puedo ni contar, harían quedar muy mal a Tini”, comentó.

Y ahora, Mariana Muzlera aprovechó la situación y recurrió a su cuenta de Twitter para apuntar contra Estefi. No fue de manera directa, pero absolutamente todos entendieron hacia qué lugar iba. “Un juez llamado tiempo pone a todos en su lugar”, fue el tajante mensaje.

De esta manera, se comprueba que la mamá de Tini quedo furiosa con Estefi, desde que esta acusó a la cantante de no querer a los hijos de su actual pareja, Rodrigo de Paul.

Mamá de Tini

La reacción de Estefi Berardi tras la filtración de los chats hot con Fede Bal

Tras la difusión de los chats hot con Fede Bal en Intrusos, Estefi Berardi se comunicó con el programa de Flor de la V y advirtió que les iniciará acciones legales.

"Estefi dice: 'esto es un disparate, me van a tener que pagar los daños y perjuicios, se están encargado de esto mis abogados'", reveló Pampito en el ciclo de América TV.

Maite Peñoñori fue por más y aseguró que hay más pruebas de la relación entre el actor y la panelista de LAM.

"No solo tuvieron sexo en un auto, sino que también habría tenido sexo en la misma casa de Carmen Barbieri, en otro cuarto. Y hay pruebas de esto", precisó la panelista.

Al finalizar, Guido Záffora indicó que Fede aún estaba con Sofía cuando empezó su romance con Estefi. "A mí lo que me dicen es que Sofía todavía no era la ex cuando pasó todo esto", cerró.