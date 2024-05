¡Bombazo de Yanina Latorre! Emilia Attias y El Turco Naim separados: los tremendos motivos

Y continuó: "No se apagó el amor, pero ya hubo un primer escándalo, que no trascendió y que pasó en una fiesta muy grosa el año pasado. Ella va a esta fiesta muy diosa, sin su marido, y alguien la ve bailando muy pegada con un tipo".

"Cuando alguien lo llama a él y le dice que ella está bailando con un tipo, él llama a este hombre en el medio de la fiesta. Aparece en la fiesta en pijama muy alterado, ella sale, se van juntos de la fiesta y todo termina ahí. Todo el mundo o por lo menos varias personas nos enteramos de esto pero quedó ahí", detalló la panelista.

Fernanda Iglesias, luego, reveló el nombre del joven con el que habría bailado Attias en aquella fiesta. "Parece que era Nicolás Francella", dijo.

Inmediatamente, Yanina sumó: "Esto fue a principio de año. Pelean, discuten y ella le aseguró que no estaba bailando con nadie. Él empieza con una paranoia y él se queda sin laburo, pero ella estaba con mucho laburo. Entonces eso influyó mucho. Porque él está todo el día en la casa".

"Entonces se volvió paranoico. La empezó a perseguir, a enloquecer, a emputecerle la vida. Y ella laburaba para matenerlo a él, a la hija y se cansa. Entonces ella empezó a tener un vínculo con alguien. Él la encontró finalmente con mensajes y fotos de un tipo", remarcó.

“Ella dejó al hipotético amante y él se ‘felpudeó', alfombra de ella para recuperarla. Ella laburaba, ella le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre”, agregó.

Por último, la comunicadora contó dónde se encuentra actualmente el Turco: “Como tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador, a Montañita, y ahí nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que no quería quedar como un cornudo sin laburo”.

turco naim y emilia attias.jpg

Emilia Attias habló de la educación no tradicional que recibe su hija Gina

Emilia Attias se refirió a la educación no tradicional que recibe su hija Gina, de cuatro años, fruto de su amor con El Turco Naim Sibara.

“Visité más de 25 colegios, desde que ella era muy chiquita. Me tomé mucho tiempo en entender un poco las propuestas educativas y las pedagogías que tenían disponibles en Buenos Aires. Decidirse por un colegio no es algo menor”, indicó la actriz al respecto en charla con Gente.

Y amplió: “Después de esa búsqueda exhaustiva tuve mis preferencias. La Waldorf y la Montessori eran algunas de ellas. Ahora no está yendo a un colegio de ese estilo, pero sí asiste a uno con una visión bastante abierta, aunque académicamente más tradicional. Tiene valores de evolución social que me parecen interesantes y siento que aportan mucho”.

emilia attias_gina2.jpg

Por otro lado, comentó que está pendiente de la pequeña y a cómo se siente. Entiende que la prioridad está ahí y se va adaptando a lo que le requiere.

“Soy sensible a escucharla a ella, lo que quiere, lo que va necesitando, si la escuela encaja bien con ella… No es que la pongo en un lugar y me olvido. Capaz que ahora le gusta, pero en dos años ya no”, precisó Emilia.

Y cerró: “La voy a acompañar en contextos donde se entere de la lucha que tuvieron algunas mujeres para reivindicar por qué hoy goza de los derechos que goza. La educación feminista ya es parte de mi personalidad como mamá”.