Brenda Di Aloy se sinceró sobre su ruptura con Cris Vanadía: "Fue la gota que rebalsó el vaso"

Fede Ochoa, ahí, le preguntó: "¿Te sentís anestesiada por todo lo mediático o por las cosas que dicen que no podés creer?". "Todo junto. No entiendo todavía, no caigo que haya terminado una relación tan larga. Todo lo mediático, que yo no estoy acostumbrada, también es shockeante", le respondió.

Acto seguido, el cronista le preguntó cuáles fueron los motivos de la separación. "Es un rejunte de muchas cosas. Entendimos que ya no estábamos coincidiendo en miradas, en perspectivas. Un poco también el Bailando, como lo confirmó él. La gente sale a matarme y dice 'ella no lo banca en lo profesional', y no es para nada así. Yo desde el día uno lo impulsé para que haga todo lo que se proponga. Siempre fuimos muy gamba",aseguró.

Y agregó: "Para mí, con mi personalidad, el show tiene ciertos límites. Había ciertas cosas que no me gustaban. Lo que se va a ver mañana en el programa, para mí, fue la gota que rebalsó el vaso. Yo ahí dije 'basta'. El beso con Coti Romero para mí es... hay límites que no puede pasar el corazón de una persona".

Más adelante, la joven reveló que la última semana del 2023 cortaron, sin embargo decidieron transitar juntos la ruptura: "dijimos 'acompañémonos, si nos querés ver un día nos vemos, para charlar, para cenar, era una transición".

Brenda, además, confesó que se enteró del chape de Cris Vanadía con la ex Gran Hermano mirando LAM. "Yo me enteré por la tele que ya había sucedido. Él me mandó un mensaje diciéndome 'escuchá, va a haber un beso con Coti por una coreografía'. Yo ahí dije 'no me podés estar haciendo esto en este momento en el que estoy destrozada'. La verdad es que no me pareció muy prolijo de su parte. Y ahí fue cuando dije 'yo necesito tener paz, y ahí tomé la decisión de cortar de raíz'", expresó angustiada.

Embed

El explosivo descargo de Brenda Di Aloy tras separarse de Cris Vanadía: "Su prioridad es..."

Ayer, Brenda Di Aloy comunicó su separación de Cris Vanadía tras varios rumores de crisis. Ahora, la hija de Yuyito González subió otro posteo a sus redes donde hizo un fuerte descargo para dar más detalles de la ruptura.

En sus palabras, la influencer se refirió a las críticas que circularon contra su exnovio y el beso que él le dio a Coti Romero en el Bailando 2023 (América). Sobre esto, aseguró que la situación le genera “angustia”.

“Quiero contarles algo. Me desperté por un lado agradecida de todo corazón por su apoyo en esta nueva etapa de mi vida. De verdad lo aprecio un montón y me emociona bastante”, comenzó diciendo.

Luego, sumó: “Pero por otro lado me angustia saber que mucha gente está condenando a Cris por una decisión que tomó en su trabajo”. En cuanto a esto, dejó entrever cuál habría sido el motivo que llevó al desgaste del noviazgo.

“Cada uno es dueño de ponerle prioridad a lo que desea y en este momento su prioridad es el trabajo”, indicó Brenda por la decisión que tomó su exnovio de darle más importancia a sus oportunidades laborales.

“Quiero que les quede el recuerdo de los Cris y Bren de esta foto”, les dijo la hija de Yuyito González a sus seguidores. “Por todo el amor que tuvimos durante estos años quiero pedirles de todo corazón que respeten este momento sin echar culpas ni odio en las redes sociales de nadie”, resaltó ella y cerró con un “paz y gracias”.