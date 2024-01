Cris Vanadía habló de los rumores de romance con Coti Romero tras su ruptura con Brenda Di Aloy: "Jamás imaginé algo así"

"Fue nuestro primer noviazgo, fue muy doloroso para los dos", remarcó el conductor de El streaming del Bailando. Acto seguido, cuando le preguntaron cuál fue el motivo por el que se separó con la hija de Yuyito González, reveló: "Fue una relación hermosa pero, el último año, empezamos a encontrarnos con distintos pensamientos, diferentes posturas sobre la vida".

"¿Tuvo que ver el Bailando 2023 (América TV)?", quiso saber Marcela Tauro. "Sí, fue algo más de todo esto. Cambié mi estilo de vida y estábamos menos tiempo juntos", afirmó.

También aseguró sobre los rumores que involucra a la ex Gran Hermano: "No hay terceros en discordia". "Yo le avisé que le iba a dar un beso, ya estaba armado. Nosotros estamos ahí para dar todo para el programa, en mi cabeza no era nada malo", detalló sobre la conversación que tuvo con Brenda del chape que se dio con Coti en el medio de una coreografía.

Embed

El explosivo descargo de Brenda Di Aloy tras separarse de Cris Vanadía: "Su prioridad es..."

Ayer, Brenda Di Aloy comunicó su separación de Cris Vanadía tras varios rumores de crisis. Ahora, la hija de Yuyito González subió otro posteo a sus redes donde hizo un fuerte descargo para dar más detalles de la ruptura.

En sus palabras, la influencer se refirió a las críticas que circularon contra su exnovio y el beso que él le dio a Coti Romero en el Bailando 2023 (América). Sobre esto, aseguró que la situación le genera “angustia”.

“Quiero contarles algo. Me desperté por un lado agradecida de todo corazón por su apoyo en esta nueva etapa de mi vida. De verdad lo aprecio un montón y me emociona bastante”, comenzó diciendo.

Luego, sumó: “Pero por otro lado me angustia saber que mucha gente está condenando a Cris por una decisión que tomó en su trabajo”. En cuanto a esto, dejó entrever cuál habría sido el motivo que llevó al desgaste del noviazgo.

“Cada uno es dueño de ponerle prioridad a lo que desea y en este momento su prioridad es el trabajo”, indicó Brenda por la decisión que tomó su exnovio de darle más importancia a sus oportunidades laborales.

“Quiero que les quede el recuerdo de los Cris y Bren de esta foto”, les dijo la hija de Yuyito González a sus seguidores. “Por todo el amor que tuvimos durante estos años quiero pedirles de todo corazón que respeten este momento sin echar culpas ni odio en las redes sociales de nadie”, resaltó ella y cerró con un “paz y gracias”.