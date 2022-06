Brian Lanzelotta tras anunciar su boda con Mariana César: "Con Roma la unión se potenció más"

"Y después de 4 años de conocerte, de pasar por cosas lindas y otras no tan lindas, quiero agradecerle a la vida de haberte cruzado en mi camino", comenzó el cantante su emotivo posteo.

Y agregó emocionado mostrando los anillos de compromiso: "Sos la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida… Te amo@marianitaaok! se viene casorio".

image.png

La palabra exclusiva de Brian Lanzelotta

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Brian Lanzelotta contó cómo nació la idea de casarse con Mariana César, madre de su hija Roma, y cómo se afianzaron como familia tras el nacimiento de la beba.

"La idea del casamiento hace un tiempo que rondaba en mi cabeza. Con Mariana hace 4 años que estamos juntos, logramos formar una familia muy linda y el amor fue creciendo y afianzando cada vez más. Con la llegada de Roma, la unión y el amor se potenció más", precisó el cantante.

brian lanzelotta 3.jpg

"Ya Roma tiene dos años. La pandemia así como hizo un montón de cosas malas, nos unió mucho más como pareja, como amigos, socios, compañeros y padres. Tenemos una unión con Mariana que somos un equipo, los dos vamos para adelante y proyectamos. Los dos queremos lo mismo que es lo mejor para nuestros hijos", indicó.

Y explicó emocionado: "Es una linda manera de sellar todo esto lindo que tenemos ante Dios y toda la familia y quienes nos quieren".

Sobre cómo nació la idea del casamiento, Brian admitió: "Estaba de gira en Bolivia, un día me agarró la locura y fui y compré dos alianzas allá. Llegué la semana pasada acá y estábamos tomando unos mates acá y me salió: le dije si se quería casar conmigo. Automática me dijo que sí feliz y yo más feliz que me dijo que sí".

"La idea sería en noviembre, no sabemos bien la fecha, encima está el Mundial, ni yo voy a la iglesia si está el Mundial (se ríe). Estamos viendo bien la fecha y recién empezamos los preparativos", finalizó sobre la fecha tentativa en que podría darse el casamiento.