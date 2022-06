El sorpresivo anuncio de Brian Lanzelotta: "Después de 4 años..."

El ex participante del exitoso reality de Telefe, que tiene una hija en común con la ex Combate, Roma, dio la feliz noticia de la boda que se viene a través de su cuenta de Instagram.

brian lanzelotta.jpg

"Y después de 4 años de conocerte, de pasar por cosas lindas y otras no tan lindas, quiero agradecerle a la vida de haberte cruzado en mi camino", comenzó el cantante su emotivo posteo.

Y agregó emocionado mostrando los anillos de compromiso: "Sos la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida… Te amo@marianitaaok! se viene casorio".

Cabe recordar que Lanzelotta también es padre de Ian, a quien pudo conocer a varios años de su nacimiento tras confirmar con un ADN que era el papá del nene.

brian lanzelotta 1.jpg

Brian Lanzelotta explicó qué lo motivó a meterse en política

Brian Lanzelotta hizo un importante anuncio desde sus redes sociales: comunicó que será candidato a primer concejal de La Matanza por el Partido Federal.

"Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco más con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza", comenzó el cantante tropical.

"Y por eso @miguel.saredi y todo el equipo de @partidofederalpba queremos ser la voz de la matanza, esa voz que no se escucha, no se ve", siguió.

"Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro", remarcó Brian.

En charla con PrimiciasYa.com, Brian explicó por qué se decidió ahora a meterse de lleno en política: "Hace tiempo tuve varias reuniones con Miguel Saredi. Al principio lo dudaba un poco pero a medida que fuimos hablando y él me contaba de sus ganas de ayudar a La Matanza, me incentivó y me dieron ganas de iniciarme y meterme con todo. Soy del barrio y también tengo las mismas necesidades que mis vecinos".

"Sufrimos la inseguridad y la falta de insumos en hospitales y salitas del barrio. Quiero lo mejor para mis vecinos y mi familia. Me convenció y creo que está bueno porque el Partido Federal es diferente, no está ni de un lado ni del otro, somos un Partido muy localista, Matanzero", precisó.

Y remarcó: "Quiero ser la voz del Matancero en el Municipio. Hoy es muy difícil que te escuchen, siempre nos buscaron cuando había que conseguir un voto y después quedaba todo en la nada".

"Mi idea es escuchar las necesidades de la gente y tratar de acercarlas al Municipio para dejar de ser que nos miren de costado y que nos presten atención", enfatizó.

Y cerró: "No me esperaba tanta repercusión. La gente súper bien y también hay quienes critican. Pero la verdad quiero utilizar las pocas herramientas que tengo para ayudar a mis vecinos. Creo que llegando al Municipio puedo lograr más cosas que quedándome en mi casa y criticar".