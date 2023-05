Camila Homs, cada vez más cerca del Bailando 2023: ¿puso alguna condición para sumarse?

Calentando motores para lo que será la previa en el programa de Marcelo Tinelli, Homs lanzó definiciones de tres integrantes del jurado: "Marcelo Polino me parece el más serio, Pampita me cae increíble y Ángel de Brito seguro aproveche para tirar más leña al fuego, con todo lo que tiene que ver con el chimento".

La ex pareja de Rodrigo de Paul reveló que no tiene problemas en enfrentar lo que sea que le digan en la pista. "Pueden preguntarme lo que sea. No puse condiciones", advirtió.

Por último, la modelo dejó en claro que está en un momento zen de su vida, lejos de todo conflicto con su ex. "Todo solucionado. Lo que me importa está solucionado, del resto prefiero no hablar", sentenció.

Camila Homs se realizó un radical cambio de look con el que dejó a todos sin palabras

Si algo caracterizaba a Camila Homs era su larga cabellera rubia, pero con la llegada de las bajas temperaturas y nuevos proyectos, la modelo y ex de Rodrigo de Paul decidió decirle adiós a su look blondie, y decidió apostar a un nuevo color.

"Brown girl baby", escribió Cami Homs en sus redes para mostrar todo el proceso con el que volvió a su tono natural: un marrón caramelo.

Como era de esperar, muchos la compararon con Tini Stoessel, la actual novia de su ex que también tiene el pelo oscuro, aunque la mamá de Francesca y Bautista no se sumó a las comparaciones, y decidió apostar sólo al futuro.

“Nuevos cambios, nuevos proyectos”, escribió en la publicación que en apenas minutos recibió cientos de miles de likes, mientras suena como una de las posibles figuras del Bailando 2023 por América TV.