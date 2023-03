Camila Homs considera seriamente irse del país con sus hijos: cuál sería el destino elegido

CAmila Homs en Madrid.jpg

Lo cierto es que en uno de sus recientes posteos, Camila se mostró siempre diosa desde la ciudad madrileña y el comentario de una de sus mejores amigas despertó las alertas sobre la cuestión.

“Qué bella es mi amiga, se muda a Madrid” escribió la muchacha y Cami Homs, lejos de contradecirla, le respondió cómplice deslizando “Mi española, la más guapa de todas”, confirmando en cierta forma sus intenciones de instalarse cerquita de su ex, muy a pesar de él por supuesto.

La firme reacción de la mamá de Camila Homs cuando le preguntaron si Rodrigo de Paul la había defraudado

Después de que conociese que Rodrigo de Paul habría estallado furioso por el viaje sin aviso de Camila Homs a España para llevarle a Francesca y Bautista, sus hijos en común, el programa de América TV, A la tarde, logró dar con la mamá de la modelo, quien hasta ahora no se había expresado al respecto.

Si bien desde el primer momento la señora se mostró reticente frente a las cámaras, el cronista del ciclo conducido por Karina Mazzocco pudo charlar con ella.

En primer lugar al ser consultada por el notero Matías Vázquez sobre la hija que reconoció su ex, Liliana remarcó: “Justamente, es extramatrimonial y no me interesa porque no soy parte”. Y aclaró que ella no estaba en pareja con Homs cuando fue concebida Chiara.

Por otro lado, la señora admitió ser muy parecida a su hija “con un par de años más”, y afirmó que el padre de Camila le dejó buenos recuerdos. “Por supuesto, es el padre de mis hijos” se limitó a responder políticamente correcta.

Claro que luego vendrían las consultas sobre Rodrigo de Paul, el ex de Camila. “Es el papá de mis nietos, es lo único que te voy a decir”, volvió a responder escueta sin afirmar ni negar si el futbolista la terminó defraudando por el comportamiento con su hija.

“Como verán, en todo el tiempo que pasó nunca salí a hablar y voy a seguir así”, intentó terminar con las preguntas del cronista de América TV que logró encontrarla en la vinoteca en la que trabaja.

En tanto, ante la consulta periodística de si Camila estaba soltera y feliz, Liliana Fontán disparó contundente: “Ella sabrá como está”, aunque inmediatamente agregó: “La veo feliz”.