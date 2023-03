Camila Homs contó cuál fue su tajante reacción cuando se separó de Rodrigo de Paul: "Te lo perdiste"

Y fue precisamente allí donde la mamá de Francesa y Bautista volvió a referirse a su ex. Consultada por Virginia Gallardo si alguna vez pensó en "destrozarle cosas a un ex" en medio de un debate sobre infidelidades y rupturas amorosas, Homs -aunque sin mencionarlo directamente- habló del padre de sus hijos nuevamente.

Rodrigo de Paul y Camila Homs cuando estaban juntos en 2020.jpg Camila Homs y Rodrigo de Paul junto a Francesca, la mas grande de sus hijos, cuando a comienzos de la pandemia nada hacía suponer la escandalosa separación que se avecinaba.

“No, no quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan”, disparó contundente y visiblemente crispada. Al tiempo que agregó: “Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. Chau mi amor, vos te lo perdiste, pero la agresividad no va conmigo”.

Y como si esto fuera poco, siguió embalada refiriéndose al tema: “Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito”, disparó Camila, y cerró contundente: “Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible”.

Camila Homs está furiosa con la madre de Rodrigo de Paul y le mandó fuertísimos mensajes

A comienzos de marzo se supo que Mónica Ferrarotti, la madre de Rodrigo de Paul, empezó a seguir en Instagram a Tini Stoessel, y eliminó de sus amigos a Camila Homs, la madre de sus dos nietos.

"Mónica llegó a Argentina en las últimas horas, después de haber estado en Madrid con sus nietos, y se desayuna con todo este escándalo de empezó a seguir y dejó de seguir. Mónica habría empezado a seguir a Tini y habría dejado de seguir a Camila, lo cual enfureció a Camila y generó que le mande una catarata de mensajes a su exsuegra, le mandó mensajes muy enojada", contó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

"Cuando los chicos tienen que tener una videollamada con su papá, es a través del teléfono de la niñera. Hay bloqueo total y ningún tipo de comunicación", aseguró la panelista.

camila homs indignada con la mama de rodrigo de paul.jpg

Pero lo cierto es que la madre de De Paul no se hizo cargo de este reclamo: "Mónica hacía un mes no entraba a su Instagram, nunca había dejado de seguir a Cami y empezado a seguir a Tini. A mí me dicen que ella está siempre con su teléfono, pero poco, me dicen que jamás la dejaría de seguir a Camila porque tienen una relación de buena onda", sumó Marcela Tauro.

"Es cierto que a Tini no la seguía y de repente la sigue. Hay mucha intriga en torno a esto, me confirman que existió el enojo de Camila hacia ella, está muy enojada, le mandó unos mensajes subiditos de tono, recontra caliente... A Mónica la situación la angustió mucho, ella tiene un vínculo con ella y los nenes, no quiere que esto sea un impedimento para ver a los nenes", cerró Maite.