Camila Homs habló por primera vez de la separación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No me lo esperaba"

"Me sorprendió la separación, no me lo esperaba, no sabía nada. No me genera absolutamente nada, indiferencia. No nos seguimos en redes sociales", precisó la modelo, quien tiene dos hijos con Rodrigo, Francesca y Bautista.

Y sobre el actual vínculo con su ex, una de las figuras del Bailando 2023 reconoció: "Un poco capaz que sí la mejoró la relación, tenemos diálogo por nuestros hijos".

Y sobre los viajes y la coordinación para que él vea a sus hijos, que en un momento fue foco de conflicto, comentó: "Estamos siendo muy flexibles, si él viene para acá y los quiere ver, está bien. Es más relajado ahora".

En tanto, explicó que su actual pareja, el futbolista de Estudiantes de la Plata José Sosa, "no se conoce" con De Paul.

"Tenemos una diferencia de edad pero lo escucho y tomo tanto lo que él dice... Estoy súper bien", dijo sobre su presente amoroso.

El mensaje donde Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirman el final de la pareja

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación", dice el mensaje que compartió Tini Stoessel en Twitter, donde tiene casi 4 millones de seguidores. Además, en el posteo resaltan que fue una decisión de común acuerdo.

"Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", precisaron.