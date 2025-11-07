Quién sería el nuevo amor de Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

Este jueves en LAM (América TV) Pepe Ochoa sorprendió al revelar quién sería el nuevo amor de Chechu Bonelli, luego de atravesar una dolorosa separación de Darío Cvitanich, con quien compartió más de una década de relación y tres hijas.
El panelista comenzó haciendo el clásico enigmático: "Ella es modelo, conductora". Y agregó con picardía: "Él es de un rubro muy potente".
Ángel de Brito quiso saber más: "¿Están saliendo hace cuánto? ¿Por qué es noticia?". A lo que Pepe respondió: "Ella se separó y en algún momento coquetearon en redes y hace un tiempo que se están viendo oficialmente".
Finalmente, llegó la revelación que todos esperaban: "Ellos son Chechu Bonelli y Cochito López, el piloto de automovilismo". La noticia generó reacciones inmediatas entre los panelistas. Yanina Latorre comentó: "Es re buen mozo, fue novio de Andy Bursten", y no dudó en sumar una observación filosa: "Él es muy pistoleador".
Fefe Bongiorno también aportó lo suyo: "Acabo de googlear al señor y lo primero que aparece es: 'Cochito López habló entre risas sobre el supuesto encuentro amoroso con Pampita'". A lo que Ángel de Brito le respondió: "Tuvieron una cosa".
Tras 14 años de relación y tres hijas en común, Chechu Bonelli se animó a abrir su corazón y compartir cómo vivió la separación de Darío Cvitanich. Lo hizo en una emotiva participación en Reaccionamos en vivo MasterChef Celebrity (Telefe Streams), donde habló con sinceridad sobre el proceso emocional que atravesó.
“Me llamé al silencio mucho tiempo. De hecho, creo que debe ser la primera vez que hablo de todo esto, porque también quería sentirme preparada para poder hacerlo. Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar”, comenzó diciendo con total honestidad, y agregó: “Y lo digo con orgullo. No tengo ningún problema”.
Durante la conversación, Nati Jota le brindó contención con una reflexión que tocó una fibra sensible: "No hay que avergonzarse de estar triste. Y también una a veces capaz se come el viaje de: bueno, no voy a hablar... Y tampoco hay que avergonzarse de lo que uno siente, de lo que pasó. No hiciste nada mal y es tu historia. Hoy eso es tu historia también y un día está bien que uno diga: bueno, me pasó esto. No hice nada mal, hermana, no tengo que sentir vergüenza”.
Visiblemente emocionada, Chechu relató cómo la ruptura afectó su historia familiar: “Lo tengo que seguir trabajando, pero yo siento que es un mancha en mi historia, porque vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte, básicamente”.
Más adelante, se animó a hablar del final de su vínculo con Cvitanich, sin vueltas: “Lo cuento sin ningún problema, no es lo mismo dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada… Durísimo. Y hoy lo digo y no me cuesta para nada decirlo. Pero bueno, es algo que si bien veías que podía pasar, yo siempre traté de pelearla”.
El impacto emocional fue tan fuerte que decidió buscar ayuda profesional para transitar el duelo. "Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana". Y recordó cómo se sentía en los primeros días tras la separación: "Apenas me había separado y estaba así", dijo levantando el dedo meñique. "¿Pero era que no comías porque tenías el estómago cerrado?", le preguntó Nati. "No comía porque tenía el estómago cerrado. Estaba muy triste, muy angustiada y dormía poco y nada", le respondió.
Bonelli cerró con una reflexión profunda sobre lo que significó para ella el matrimonio: "Yo me casé para todo la vida. Y así como no existe el manual de la maternidad, tampoco creo que existe el manual de cómo ser la mujer ejemplar. En casa yo era mujer y hombre, las mujeres de los jugadores de fútbol básicamente vivimos para ellos, por eso también fue un poco doloroso. Si bien venías viendo que podía pasar, yo siempre traté de pelearla".