Jorge Rial se metió en el escándalo de Marcelo Tinelli y fue contundente: "Me cuentan que..."

Fue allí que Rial dio su opinión sobre el tratamiento que los medios le están dando al caso Tinelli con un claro reclamo hacia la forma en que abordaron la situación de su hija, aún detenida.

“Me parece muy bien que los programas no estén acosando con los móviles, ni poniéndole cámaras en la cara, ni provocando a Juanita para que diga alguna barbaridad, u ofreciéndole plata para que se siente en los paneles a hablar mal del padre“, disparó entonces filoso Jorge Rial y fue inevitable linkear sus palabras con el paso de Morena por el programa de Carmen Barbieri en las mañanas de El Trece y la persecución mediática hacia su hija de la prensa en general.

Jorge Rial - captura Argenzuela en LAM

Cuál fue el mensaje que Marcelo Tinelli le dejó a Cande en medio del escándalo que desató su otra hija Juanita

Este jueves 6 de noviembre, Cande Tinelli cumplió 35 años, y pese al fuerte revuelo familiar que mantiene al clan en el centro de la escena mediática, Marcelo Tinelli no dejó pasar la fecha y le dedicó a su hija un emotivo mensaje en redes sociales. En su publicación, el conductor televisivo dejó entrever su deseo de reconciliación familiar, en medio de las tensiones desatadas por las recientes denuncias de Juanita, su hija menor, que habrían generado distanciamiento con Cande y Mica.

"Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos", comenzó escribiendo Marcelo junto a un video con distintos momentos compartidos, donde se lo ve con Candelaria, con Juanita y también con el resto de sus hijos. De esa manera, el conductor buscó reflejar su anhelo de unión y su intención de recomponer los lazos dentro del clan familiar.

Embed

En el mismo posteo, Tinelli agregó: "Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre. Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido". Con esas palabras, el presentador dejó en claro su deseo de volver a reunir a todos bajo el mismo techo y de dejar atrás los conflictos que hoy los tienen enfrentados.

IG mensaje Marcelo Tinelli a Cande Tinelli por su cumpleaños1

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre el valor del presente y la importancia de disfrutar más allá de los problemas cotidianos: "Me queda una frase que una vez leí: ‘No esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes vida para disfrutar de todo’”, expresó el histórico conductor de VideoMatch.

Minutos después, Cande respondió públicamente al gesto de su padre con un mensaje cargado de emoción y cariño. "Me emocioné. Ya sabés lo que siento por vos. Te amo profundamente, en las malas y en las buenas a tu lado, con todos tus aciertos y errores. Gracias por este video", escribió la influencer, en una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su hermana Juanita, en medio del conflicto que sacudió a la familia.