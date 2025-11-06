Wanda Nara contó por primera vez cómo le confesó a Maxi López su romance con Mauro Icardi

Hoy, lejos de los conflictos del pasado, Wanda y Maxi muestran una relación cordial, basada en el respeto mutuo y el bienestar de sus hijos.

Qué le aconsejó Kim Kardashian a Wanda Nara sobre su conflictivo divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara vuelve a estar en boca de todos, y esta vez su nombre resonó en una entrevista con una de las celebridades más influyentes del planeta. En una charla exclusiva que mantuvo Barbie Simons con Kim Kardashian, la empresaria estadounidense le dedicó unas palabras a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Durante la nota, la periodista argentina le presentó a Kim el perfil de Wanda y le mostró un video en el que la mediática le hablaba directamente, consultándole sobre su situación sentimental con Mauro Icardi.

“En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje”, le explicó la comunicadora a Kardashian.

Acto seguido, Simons reprodujo el video que Wanda había grabado desde el set de MasterChef, en el que le hacía una pregunta muy personal: "Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando y es un poco público, vos me entenderás", en clara alusión al mediático divorcio entre Kim y Kanye West.

La respuesta de Kim fue directa y con tono reflexivo, alentando a Wanda a priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier impulso negativo: “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza, no es la forma de vivir la vida, solo sé justo”.

El intercambio no tardó en viralizarse. El video fue replicado por Wanda en sus redes sociales, donde generó cientos de reacciones. Ahora, la gran incógnita es si tomará el consejo de Kim y lo aplicará en su vida personal.