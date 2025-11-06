A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SINCERA

Wanda Nara contó por primera vez cómo le confesó a Maxi López su romance con Mauro Icardi

En Fernet con Grego, Wanda Nara reveló cómo le confesó a Maxi López que estaba con Mauro Icardi.

6 nov 2025, 23:28
wanda maxi, grego
wanda maxi, grego

Wanda Nara y Maxi López estuvieron este jueves en Fernet con Grego (Telefe) y sorprendieron al hablar sin filtro sobre su pasado, sus diferencias y el vínculo que hoy los une. La expareja, que durante años protagonizó una de las separaciones más mediáticas del país, se mostró relajada y en buenos términos.

Durante la charla, Wanda se refirió al momento en que comenzó su relación con Mauro Icardi, y cómo manejó la situación con Maxi: "Yo cuando muchos dicen: 'No, bueno, la icardiada o no icardiada'. Él fue el primero que se enteró de toda la situación, yo levanté el teléfono, hablé con él, le planteé la situación y el por qué, y bueno, después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, lo de las casas, las no casas, mil cosas, pero yo siempre fui clara con él y sincera. Fue hasta acá".

Leé también

Acusaron a la China Suárez de volver a copiar a Wanda Nara y las redes estallaron

acusaron a la china suarez de volver a copiar a wanda nara y las redes estallaron

Luego, la empresaria agregó: "Y la verdad que hoy estoy recontenta por su mujer, sus hijos". A lo que Maxi respondió con afecto: "Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos. Parece que hoy la felicidad por otro lado".

La historia entre ellos comenzó a dar un giro en los últimos años. Tras su escandalosa separación en 2013 —marcada por infidelidades y el inicio del romance de Wanda con Icardi, quien era amigo de López—, ambos protagonizaron una larga batalla legal y mediática. Sin embargo, con el tiempo lograron resolver sus diferencias, especialmente en lo económico, lo que permitió que el vínculo se reconstruyera.

Hoy, lejos de los conflictos del pasado, Wanda y Maxi muestran una relación cordial, basada en el respeto mutuo y el bienestar de sus hijos.

Embed

Qué le aconsejó Kim Kardashian a Wanda Nara sobre su conflictivo divorcio con Mauro Icardi

Wanda Nara vuelve a estar en boca de todos, y esta vez su nombre resonó en una entrevista con una de las celebridades más influyentes del planeta. En una charla exclusiva que mantuvo Barbie Simons con Kim Kardashian, la empresaria estadounidense le dedicó unas palabras a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

Durante la nota, la periodista argentina le presentó a Kim el perfil de Wanda y le mostró un video en el que la mediática le hablaba directamente, consultándole sobre su situación sentimental con Mauro Icardi.

“En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara. Ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje”, le explicó la comunicadora a Kardashian.

Acto seguido, Simons reprodujo el video que Wanda había grabado desde el set de MasterChef, en el que le hacía una pregunta muy personal: "Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando y es un poco público, vos me entenderás", en clara alusión al mediático divorcio entre Kim y Kanye West.

La respuesta de Kim fue directa y con tono reflexivo, alentando a Wanda a priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier impulso negativo: “Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantén la cabeza baja. No intentes hacer nada por venganza, no es la forma de vivir la vida, solo sé justo”.

El intercambio no tardó en viralizarse. El video fue replicado por Wanda en sus redes sociales, donde generó cientos de reacciones. Ahora, la gran incógnita es si tomará el consejo de Kim y lo aplicará en su vida personal.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi Maxi López

Lo más visto