Los famosos en el estreno de Papá por siempre con Campi y Dani La Chepi: las fotos
La comedia que emociona y hace reír conquistó a la crítica y a las figuras del espectáculo en una noche inolvidable. Las fotos.
28 ene 2026, 09:00
En el marco de una función de prensa súper exitosa, Papá por siempre volvió a demostrar por qué se convirtió en uno de los grandes acontecimientos teatrales del verano. Con sala colmada, ovación del público y una atmósfera cargada de emoción y risas, la obra reafirmó su impacto y su conexión con espectadores de todas las edades.
La función contó con una imponente presencia de artistas y referentes del medio, que no quisieron perderse este fenómeno teatral. Entre los invitados se destacaron Flor Bertotti y Federico Amador; Osvaldo Laport y Vivi Sáez; Fer Dente junto a Pablo Turturiello; Eleonora Casano; Marcelo De Bellis; María Fernanda Callejón; Maida Andrenacci y Héctor Díaz; Paula Morales y Fabián Vena; Rochi Igarzabal; Daniel Gómez Rinaldi; Fer Otero; Flor Otero y Germán Tripel; Seba Presta; Aníbal Pachano junto a Ana Sáez; Edgardo Moreyra; Yuyito González; Nora Carpena; Marita Ballesteros; Pampito; Julia Zenko; Ale Maglietti; Nico Maiques y Sabri Carballo; Ana Acosta; Agus Sullivan y Dami Mahler, entre otros.
Las devoluciones posteriores a la función coincidieron en destacar la potencia emocional de la historia, el nivel de las actuaciones y la respuesta inmediata del público, consolidando a Papá por siempre como una de las propuestas más comentadas y recomendadas de la temporada. Con esta función de prensa, la obra no solo celebró su presente, sino que confirmó su lugar como una cita obligada del verano teatral, reafirmando su éxito artístico y su enorme convocatoria.
El clásico cinematográfico de los 90’s, desembarcó en Buenos Aires. Con Campi y Dani “La Chepi” como protagonistas, “Papá por siempre” cuenta con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Flor Bertotti.El emblemático personaje interpretado por Robin Williams que conquistó al público en los años 90 vuelve a la escena, esta vez sobre el escenario del Teatro Liceo. “Papá por siempre”, versión teatral de la icónica película Mrs. Doubtfire, tendrá su estreno en enero del 2026.
Con una gran producción nacional y un elenco destacado, esta comedia musical promete una experiencia única para toda la familia que combina risa, ternura y música en vivo. La adaptación argentina, con dirección general de Ariel Del Mastro, dirección de actores a cargo de Marcelo Caballero, la dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Alberto Favero y diseño escenográfico en manos de Jorge Ferrari prometen llevar al teatro una de las películas más icónicas del cine: la aventura de Daniel, un papá que tras perder la custodia de sus hijos decide transformarse en la Señora Doubtfire hasta recuperarlos mientras nos roba el corazón a todos. Dani “La Chepi”, quien por primera vez desplegará su talento en un musical, interpretará a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que todos recordamos. Albana Fuentes, tras el éxito de La Sirenita, regresa al escenario para dar vida a Lydia, la hija mayor, mientras que Pablo Albella, más conocido como @holaestapablo, debuta en el género musical interpretando a André.
Todos ellos acompañarán a Martín “Campi” Campilongo, encargado de dar vida al icónico protagonista con su inconfundible humor y sensibilidad. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja el espíritu y la energía de los grandes musicales familiares. Con Flor Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general de la obra que recupera el espíritu de la versión original protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva. Una propuesta para toda la familia que combina humor, ternura y orquesta en vivo con dirección musical a cargo del maestro Alberto Favero quien hace su regreso a los escenarios argentinos luego de 10 años.