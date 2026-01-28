Los famosos en el estreno de Papá por siempre con Campi y Dani La Chepi: las fotos

Con una gran producción nacional y un elenco destacado, esta comedia musical promete una experiencia única para toda la familia que combina risa, ternura y música en vivo. La adaptación argentina, con dirección general de Ariel Del Mastro, dirección de actores a cargo de Marcelo Caballero, la dirección vocal de Seba Mazzoni, dirección musical de Alberto Favero y diseño escenográfico en manos de Jorge Ferrari prometen llevar al teatro una de las películas más icónicas del cine: la aventura de Daniel, un papá que tras perder la custodia de sus hijos decide transformarse en la Señora Doubtfire hasta recuperarlos mientras nos roba el corazón a todos. Dani “La Chepi”, quien por primera vez desplegará su talento en un musical, interpretará a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que todos recordamos. Albana Fuentes, tras el éxito de La Sirenita, regresa al escenario para dar vida a Lydia, la hija mayor, mientras que Pablo Albella, más conocido como @holaestapablo, debuta en el género musical interpretando a André.

Todos ellos acompañarán a Martín “Campi” Campilongo, encargado de dar vida al icónico protagonista con su inconfundible humor y sensibilidad. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja el espíritu y la energía de los grandes musicales familiares. Con Flor Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general de la obra que recupera el espíritu de la versión original protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva. Una propuesta para toda la familia que combina humor, ternura y orquesta en vivo con dirección musical a cargo del maestro Alberto Favero quien hace su regreso a los escenarios argentinos luego de 10 años.