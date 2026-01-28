Acusaron a Zaira Nara de "mala onda" en un evento en Paraguay: su firme descargo

Los panelistas del ciclo siguieron sumando datos en la misma línea, remarcando que la actitud de la modelo no estuvo en sintonía con el clima fesstivo para la ocasión.

"No tomó un trago de la cerveza que fue contratada por la marca, a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo venís a un evento de una marca de cervezas y simulas que tomás? Toda la misma botellita para las fotos y no bajaba en líquido", remarcaron indignados desde el estudio.

"Estaban (las modelos) más preocupadas por las fotos que hacer sentir a la marca que te haces parte. Estaba con cara de muy pocos amigos y que se quería ir a su casa", cuestionaron desde el ciclo televisivo paraguayo.

La firme aclaración de Zaira Nara por el escándalo en Paraguay

Tras los comentarios que circularon en la televisión paraguaya por su participación en un evento, Zaira Nara optó por responder de manera veloz y categórica desde las redes sociales.

La modelo mostró un mensaje vía WhatsApp con una representante de la marca que le llegó tras ese evento en cuestión donde remarcaban su calidez y buena predisposición.

"Explotó Paraguay con Zaira. Locura total", se leía en el texto. Y luego se agregó encantados con su presencia y a puro elogio: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".

Al mostrar la prueba, la modelo agregó un tanto molesta por la versión que circuló en la tevé de Paraguay: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".

Así, Zaira Nara enfrentó rápido el rumor de escándalo en otro país y remarcó que su paso allí fue valorado de manera positiva por la marca que la contrató para asistir.