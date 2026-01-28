Acusaron a Zaira Nara de "mala onda" en un evento en Paraguay: su firme descargo
La modelo Zaira Nara fue criticada duramente en la televisión paraguaya tras ser convocada para un evento y se defendió desde las redes sociales.
Tras las vacaciones en las playas de Punta del Este con sus hijos,Zaira Nara se vio envuelta en las últimas horas en un gran escándalo en Paraguay después de ser duramente cuestionada en la televisión de ese país por presentarse con supuesta "mala onda" a un evento al que fue convocada.
En un programa de la televisión paraguaya criticaron a la hermana de Wanda Nara por el semblante que mostró durante el evento y hasta cuestionaron que no tomó la bebida de cervezas que la contrató para esa ocasión, imágenes que fueron replicadas por LAM (América Tv).
El periodista paraguayo Lucas Renatto cuestionó de manera tajante el comportamiento de Zaira Nara en el evento: "Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino, Zaira Nara y sus pocas ganas de vivir aparentemente porque de mala gana vino", comenzó.
Y siguió muy crítico: "En las fotos súper bien pero era como rara su presencia, como que no quería estar ahí y quería que sea la hora de irse. Le aturdía la gente, no sé qué pasó".
Los panelistas del ciclo siguieron sumando datos en la misma línea, remarcando que la actitud de la modelo no estuvo en sintonía con el clima fesstivo para la ocasión.
"No tomó un trago de la cerveza que fue contratada por la marca, a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo venís a un evento de una marca de cervezas y simulas que tomás? Toda la misma botellita para las fotos y no bajaba en líquido", remarcaron indignados desde el estudio.
"Estaban (las modelos) más preocupadas por las fotos que hacer sentir a la marca que te haces parte. Estaba con cara de muy pocos amigos y que se quería ir a su casa", cuestionaron desde el ciclo televisivo paraguayo.
La firme aclaración de Zaira Nara por el escándalo en Paraguay
Tras los comentarios que circularon en la televisión paraguaya por su participación en un evento, Zaira Nara optó por responder de manera veloz y categórica desde las redes sociales.
La modelo mostró un mensaje vía WhatsApp con una representante de la marca que le llegó tras ese evento en cuestión donde remarcaban su calidez y buena predisposición.
"Explotó Paraguay con Zaira. Locura total", se leía en el texto. Y luego se agregó encantados con su presencia y a puro elogio: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".
Al mostrar la prueba, la modelo agregó un tanto molesta por la versión que circuló en la tevé de Paraguay: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".
Así, Zaira Nara enfrentó rápido el rumor de escándalo en otro país y remarcó que su paso allí fue valorado de manera positiva por la marca que la contrató para asistir.