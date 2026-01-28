La gran noticia que recibió Pedro Alfonso en plena temporada en Carlos Paz

Sin título

A este presente exitoso se suma el reconocimiento de la crítica: Corto Circuito obtuvo 8 nominaciones a los Premios Carlos 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo lunes 2 de febrero. Las nominaciones confirman el impacto artístico y popular de la obra, posicionándola como una de las grandes protagonistas de la temporada teatral.

Con una producción de Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, que acompañan desde hace años al protagonista en cada verano, Corto Circuito se presenta además como una obra para toda la familia, ideal para disfrutar durante las vacaciones, combinando humor, ritmo y situaciones cotidianas que conectan con públicos de todas las edades.

El éxito de Corto Circuito no solo se refleja en los números, sino también en el boca en boca y en el entusiasmo del público que noche a noche elige esta comedia como una de las grandes opciones teatrales del verano 2026 en Carlos Paz.