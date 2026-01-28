La gran noticia que recibió Pedro Alfonso en plena temporada en Carlos Paz
Pedro Alfonso se encuentra viviendo otro gran verano en Villa Carlos Paz y acaba de recibir una noticia que lo pone muy contento.
Pedro Alfonso con CORTO-CIRCUITO lidera nuevamente el ranking de AADET en espectadores y recaudación en Villa Carlos Paz y recibe 8 nominaciones para los Premios Carlos.
Desde su estreno, Corto Circuito, la comedia protagonizada por Pedro Alfonso, se consolidó como el gran éxito teatral de la temporada de verano 2026 en Villa Carlos Paz. La obra encabeza el ranking oficial de espectáculos de AADET, posicionándose como la número uno en recaudación y espectadores en la plaza serrana como lo viene haciendo cada semana.
Con funciones a sala llena y una respuesta contundente del público, Corto Circuito reafirma el liderazgo de Pedro Alfonso como uno de los artistas más convocantes del teatro argentino. Elegido una vez más por la gente, el actor vuelve a destacarse en la temporada de verano en las sierras, consolidando una trayectoria marcada por el éxito sostenido.
La comedia cuenta con un súper elenco integrado por Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Ana Paula Buljubasich, quienes aportan talento, humor y versatilidad a una propuesta dinámica y actual.
A este presente exitoso se suma el reconocimiento de la crítica: Corto Circuito obtuvo 8 nominaciones a los Premios Carlos 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo lunes 2 de febrero. Las nominaciones confirman el impacto artístico y popular de la obra, posicionándola como una de las grandes protagonistas de la temporada teatral.
Con una producción de Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, que acompañan desde hace años al protagonista en cada verano, Corto Circuito se presenta además como una obra para toda la familia, ideal para disfrutar durante las vacaciones, combinando humor, ritmo y situaciones cotidianas que conectan con públicos de todas las edades.
El éxito de Corto Circuito no solo se refleja en los números, sino también en el boca en boca y en el entusiasmo del público que noche a noche elige esta comedia como una de las grandes opciones teatrales del verano 2026 en Carlos Paz.