Camila Homs, separada de Charlie Benvenuto ¿Se viene la reconciliación con Rodrigo de Paul?

“De quien estamos hablando y quien está separada, o al menos atravesando una profunda crisis con su pareja, es Camila Homs”, anunció la modelo devenida en panelista para afirmar que le ex de Rodrigo de Paul también es, desde ahora, ex de Benvenuto.

Camila homs posteo con hijos -separada - Nada más.jpg Camila Homs se mostró en las últimas horas junto a sus hijos, con una contundente frase: "Nada más", confirmando así su soltería.

Inmediatamente, Karina Iavícoli, una de sus compañeras del Trece reaccionó disparando “¡Era obvio!”, al tiempo que Rodrigo Lussich lanzó filoso “Qué poco duró, che. Yo les dije que se embolaba con ese tipo”.

Fue allí que, inevitablemente, recordando el momento crítico que también de Paul atraviesa con Tini Stoessel, la periodista vaticinó sobre Homs: “Va a volver con De Paul. Yo les digo, va a volver con De Paul”. “¡Que vuelva con el otro, sí!”, agregó picante el conductor apoyando la moción de la reconciliación de la modelo con el futbolista.

Por último, Luli Fernández concluyó echando un manto de piedad tras contar el mal momento sentimental de la mamá de Francesca y Bautista: “Veremos qué pasa el fin de semana, si se arregla con Charlie y la acompaña a alguno de sus eventos en Mendoza o si finalmente se va sola".

Camila Homs separada - captura Socios del espectáculo.jpg Luli Fernández aseguró que Camila Homs se habría separado de su novio, Charlie Benvenuto, con quien salía desde hace un par de meses.

La sorprendente respuesta de Camila Homs cuando le consultaron si volvería con Rodrigo de Paul

Hace apenas algo más de un mes que Camila Homs y su ex, Rodrigo de Paul, llegaron a un acuerdo económico tras su polémica separación cuando el futbolista comenzó su romance con la joven cantante Tini Stoessel, con quien paradójicamente hoy estaría en crisis o ya separado, arriesgan algunos.

Ante estas fuertísimas versiones, la madre de los hijos del futbolista habló del tema. Consultada por Socios del espectáculo, Camila Homs fue contundente sobre la posible ruptura de Rodrigo de Paul y Tini. "No tengo nada para decir. No me sorprende. Pero no sé si será verdad. Los medios inventan mucho. No sé si será verdad, pero no me involucra. Así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver" afirmó serena pero firme.

Camila Homs - No sé si volvería a estar con Rodrigo de Paul - Socios del espectáculo.jpg

Tras ello, la modelo admitió mantener un aprecio hacia el padre de sus hijos, en un intento de que sus declaraciones fuesen lo más políticamente correctas.

Fue en ese momento cuando el cronista del Trece fue por más y preguntó por una posible reconciliación con el jugador de la Selección Nacional, de confirmarse su separación de la cantante de "Miénteme". "No sé. No, no, ¡Pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder", reaccionó Camila Homs, incómoda y visiblemente sorprendida, sin negar del todo una posible vuelta con el papá de sus hijos.