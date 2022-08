El llamativo detalle de las vacaciones de Camila Homs y su novio: "Se los vio..."

"Esta persona me dijo: 'Sinceramente, los vi aburridos a más no poder. Ni hablaban. En la comida ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos, ni nada'", dijo Estefi sobre lo que le contó la persona que atendió a Cami y a Charly durante su paso por Ibiza.

La angelita observó un detalle en particular: “vieron que en las fotos no hay demostraciones de cariño. Las fotos me dieron como que estaban embolados. Y esta fuente me dijo que no los vio muy apasionados. Si esto no te sale al principio de la relación... A mí me resultó raro".

"Los que los vieron dijeron que la relación era como muy fría", dijo y agregó “Yo creo que Camila y Rodrigo van a terminar volviendo, en algún momento".

El sospechoso reencuentro de Rodrigo de Paul con su ex, Camila Homs, en Europa mientras Tino Stoessel está en Argentina

Hasta hace unos días, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul disfrutaron de una mini luna de miel juntos en Ibiza, tal parece su lugar preferido, al mismo tiempo que el futbolista estuvo a cargo de sus dos hijos -Francesca y Bautista- de acuerdo a lo establecido legalmente en su separación de Camila Homs.

Claro que la modelo aprovechó esas dos semanitas libre de hijos, para descansar en Europa junto a su actual pareja, el empresario Charly Benvenuto, donde se relajó, tomó sol y afianzó su reciente relación amorosa.

Pero los días pasaron, y la estadía de los pequeños junto a Rodrigo de Paul llegaron a su fin -hasta el próximo encuentro por supuesto-. Es por eso que esta mañana el novio de Tini Sotessel se encontró con la madre de sus hijos para entregarle a Fran y Bauti, donde los paparazzi pudieron captar el armonioso momento familiar.

Este encuentro se produce a horas de las inesperadas declaraciones de Tini Stoessel en la previa de la entrega de los premios Gardel a la música, cuando le consultaron si está enamorada de Rodrigo de Paul y su respuesta fue más que confusa.