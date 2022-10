Tini Stoessel enfrentó los rumores de crisis con Rodrigo de Paul y de una pelea con su papá

Claro que el cronista fue por más y repreguntó, entonces, “¿Podemos alejar los rumores porque se los vio en Madrid recorriendo? Se habla de separación, ¿esto es verdad?”. Pero nuevamente Tini se mantuvo en sus palabras. “Y lo que vos viste, estamos re bien”, disparó la hija de Alejandro Stoessel sin detener la marcha en el sector de arribos del Aeropuerto de Ezeiza.

Tini Stoessel aeropuerto captura - estoy super bien con rodrigo.jpg

En tanto, sobre si su relación con el futbolista continuará luego del Mundial de Qatar 2022, Tini Stoessel curiosamente evadió dar definiciones, al deslizar incómoda “No tengo ni idea de qué va a pasar mañana, pero estoy re bien hoy”.

Y cuando el periodista le repitió la pregunta que desató los primeros indicios de crisis con Rodrigo de Paul en la entrega de los premios Gardel, si está enamorada, la cantante respondió cortante: “Estoy muy bien, por ahora viviendo el presente”, sin negarlo ni confirmarlo.

Por último, en otro tramo de la entrevista con el ciclo del Trece, la intérprete de Bar admitió que todavía no sabe si irá al Mundial por sus "temas de trabajo". "Creo que mi familia sí, mi hermano o mi papá, pero yo todavía no sé”, reconoció. “También se hablaron de algunas rispideces de la relación de él con tu familia…”, la interrogaron desde el ciclo del canal del solcito, pero Tini expresó una vez más: “No, todo re bien también”.

Rodrigo de Paul le cortó el teléfono al papá de Tini Stoessel y todo terminó de la peor manera

Fue Guido Záffora, desde Es por ahí (América TV), quien tiró una mega bomba hace unos días al revelar que la parejita de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul atraviesa una profunda crisis. "Están juntos, pero todo pende de un hilo", señaló el integrante del ciclo de El Tucu López y Julieta Prandi. Además, indicó que después del Mundial de Fútbol anunciarían la ruptura.

En tanto, luego fue Luli Fernández desde Socios del espectáculo (El Trece) quien sumó más datos a este culebrón que tal parece que ya tendría fecha de vencimiento. Así, la modelo devenida en panelista no sólo reafirmó la información del periodista del canal del cubito, sino que aseguró que tras la Copa del mundo se oficializará el "no va más".

Tini Stoessel Rodrigo de Paul.jpeg

En medio de un escándalo comenzó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y en medio de otro similar podría terminar también.

"Por lo que pude averiguar, Rodrigo de Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial de Qatar", contó Fernández.

En tanto, Luli agregó que la relación habría terminado por resquebrajarse luego de una áspera conversación entre el papá de Tini Stoessel y el futbolista. "Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini, de Alejandro Stoessel, a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal. De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla", concluyó terminante al tiempo que Rodrigo Lussich recordó aquella polémica declaración de Tini en los Gardel al vacilar frente a la consulta de si estaba enamorada.