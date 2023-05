Camila Homs volvió a sembrar misterio sobre su presente sentimental: ¿está en pareja?

Camila HOms historias- No está sola.jpg

En tanto, en otras de las preguntas desde sus historias virtuales, a la mamá de Francesca y Bautista le preguntaron si tiene ganas de volver a enamorarse, teniendo en cuenta que semanas atrás se la vio a los besos en un boliche con el futbolista José Sosa.

Allí Homs fue tajante, y aseguró: "Considero que no es tener o no tener ganas. Si llega, llega. Y al amor difícil ponerle límites", aseguró. En tanto, frente a la concisa consulta de si está sola actualmente, Camila respondió sugestiva con un video en el que con un gesto con un dedo confiesa que no.

Es así que a pesar de haber asegurado que su encuentro con Sosa semanas atrás, fue algo casual y que sólo charló con él, ella misma se encargó de avivar los rumores que hace unas semanas intentó acallar. ¿Será que se viene el blanqueo?

Embed

Camila Homs rompió el silencio y habló de su romance con José Sosa: "Lo conocí..."

Luego de que circulase un video en el que se ve a Camila Homs a los besos con el jugador de Estudiantes, José Sosa, en una disco porteña, la modelo rompió el silencio, y se refirió a la relación que tendría con el deportista.

Todo de da en medio de las versiones que indican que las cosas no están nada bien entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y donde habló la mamá de Bautista y Francesca fue en Socios del Espectáculo (El Trece).

“Se habla mucho de que estas de novia, ¿es cierto?”, le preguntó el cronista, a lo que respondió, “¿Eh? No, ¿de novia? No, es un montón”.

Camila Homs rompió el silencio y habló de su romance con José Sosa.jfif

“¿Segura? ¿Quién es José Sosa? ¿Se conocen?”, le dijo el reportero al hueso, y ella se soltó un poco más: “Lo conocí hace poco, sí, pero nada que ver… por una foto que salió en la que estaba charlando ya me están por casar”.

“Pero estabas como muy cerca”, le dijo el cronista del ciclo y ella cerró, pícara: “No, estaba hablando… ¿quién no habla con alguien en un boliche?”.