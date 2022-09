Camila Homs y Rodrigo de Paul emitieron un fuerte comunicado tras su polémica separación

Camila publicó primero el comunicado en sus redes en nombre de ambos y Rodrigo también lo hizo luego en las suyas.

“Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros, ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos ponerle fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo”, dice la primera parte del comunicado.

“Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por este motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias”. Continuó la modelo y finalizó el posteo con un agradecimiento general. “Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”.

Camila Homs

Mariana Brey contó que el acuerdo de Camila Homs benefició a Rodrigo de Paul

“Finalmente en el día de ayer, volvió a haber un encuentro entre Rodrigo de Paul, sus abogados y el abogado de Camila Homs. Y está firmado el acuerdo. ¡Esto se terminó, llegó a su fin!”, dijo Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Según contó la panelista, su fuente afirmó que del total que Camila Homs, en conjunto con sus abogados, le pidieron a Rodrigo de Paul, solo lograron un 15%, por lo que en su interpretación, el gran ganador de este acuerdo fue el jugador.

"La cosa fue tensa, porque hasta el último momento hubo un 'Que sí, que no', entonces, cuando los abogados de Camila Homs no querían firmar ese acuerdo, ellos (abogados de Rodrigo de Paul) dijeron: 'Ok, vamos a juicio'".

Finalmente, Camila Homs y Rodrigo de Paul firmaron el acuerdo, del que hoy la modelo habla en sus redes sociales. “Terminaron acordando concretamente hasta los 21 años de edad, lo que tiene que ver con los alimentos, las visitas y la compensación económica”, remarcó Mariana Brey.