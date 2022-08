Se filtró la fuerte frase que Rodrigo de Paul habría dicho a sus amigos sobre su separación de Camila Homs

Y luego Rodrigo Lussich arrojó: “Se lo habría dicho el mismísimo Rodrigo de Paul a sus amigos en la intimidad en referencia al fin de su relación con Camila Homs y su comienzo con Tini Stoessel”.

Embed

Rodrigo Lussich lapidario con Tini Stoessel, después de sus dichos sobre Rodrigo de Paul

Luego de la entrega de los Premios Gardel, todos se sorprendieron con las declaraciones de Tini Stoessel. “A Rodrigo de Paul lo quiero con todo mi corazón”, dijo y dudó cuando Lizardo Ponce le preguntó si estaba enamorada del futbolista, y se encendió la polémica. Ante estos dichos, Rodrigo Lussich destrozó a la cantante, y fue lapidario.

“La perlita que dejó los Premios Gardel fue la confesión de Tini, que no confirma estar enamorada de De Paul. Todo esto para que cuando te preguntan si estás enamorada, con todo el quilombo de la familia, con el Chiqui Tapia, Camila Homs, vos decís que no estás enamorada. Me rompió el corazón”, dijo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece).

“Camila Homs, andá para allá que De Paul es tuyo. Esta piba no está enamorada. Era un capricho de juventud. Tini dice que ‘lo quiere mucho’. Son generaciones que no se enamoran. Es todo líquido. Es todo amor de redes”, disparó, muy picante, el conductor.

Sin pelos en la lengua, Lussich dijo sobre Tini: “Es como una casa prefabricada porque está demasiado armada. Le arman tanto la vida que no se enamora. No siente nada”, añadió.

“Tanto sufrimiento, una familia rota, idas, vueltas, el señor Homs que sale con un ataque, el quilombo con el abogado de ella, la división de bienes, Chiqui Tapia que se mandó la cagada al hablar de De Paul en el Mundial. ¡Todo esto para que vos no estés enamorada!”, le dijo directamente a la ex chica Disney, mirando hacia la cámara.