Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano 2022, a Estefi Berardi: "Con mi familia no se mete nadie"

Sin embargo, Camila le envió un mensaje a la panelista para aclararle que nadie se presentó en su domicilio. "No vino una asistente social, no vino nadie. Creo que tienen que dejar de hablar pelotu... en la tele. No tienen que decir así", le dijo la hermana de Thiago, furiosa.

Este jueves en LAM (América TV), Camila se mostró muy enojada con Estefi, le explicó que -en un principio- nadie se acercó, pero finalmente llegó la ayuda por parte de las autoridades de la Municipalidad de La Matanza.

"Estoy dolida porque con mi familia no se mete nadie. Están diciendo cosas que no son. Si no conoces mi vida, vení y fijate. Cuando quieras podes venir... No mandamos a cartonear a mi hermano. Él tiene una vacante en la escuela", afirmó.

"Yo lo único que quiero es ayudarte", le respondió Estefi. "¿Sabes cómo me podes ayudar? ¡No publiques las cosas en las redes!", le contestó la hermana de Thiago.

Por último, Camilia remarcó qué fue lo que le molestó de la angelita. "Una mujer que no me conoce dijo mentiras. Debería informarse antes de hablar y decir que mando a mi hermano a cartonear. No me gusta que toquen a mi familia", cerró.

El desgarrador testimonio de Julio, el papá de Thiago de Gran Hermano 2022

Thiago Medina es uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2022. Su origen humilde, su carisma y su personalidad son algunas de sus virtudes.

En LAM, América Tv, su padre, Julio, se emocionó hasta las lágrimas al recordar a la mamá del joven. "Yo calculo que debe estar orgullosa de Thiago y de todos sus hijos", señaló.

"Estoy feliz por él y por todos mis hijos porque los amo, con todo mi alma. Hoy le pasó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", añadió con lágrimas en los ojos.

"¿Lo extrañás mucho, no?", le preguntó Ángel. "Sí, mucho. ¡Lo amo con todo mi alma!", remarcó Julio.

Por último, el papá de Thiago recordó cómo fue la muerte de Marisa, la mamá de sus hijos. "Tuvo un infarto, pero yo no estaba. Yo estaba en la costa, trabajando. Nosotros ya estábamos trabajando", concluyó.