El desgarrador testimonio de Julio, el papá de Thiago de Gran Hermano 2022

"Estoy feliz por él y por todos mis hijos porque los amo, con todo mi alma. Hoy le pasó a Thiago pasar por este momento. Me alegro por él, por sus hermanos y por mí también", añadió, con lágrimas en los ojos.

"¿Lo extrañás mucho, no?", le preguntó Ángel. "Sí, mucho. ¡Lo amo con todo mi alma!", remarcó Julio.

Por último, el papá de Thiago recordó cómo fue la muerte de Marisa, la mamá de sus hijos. "Tuvo un infarto, pero yo no estaba. Yo estaba en la costa, trabajando. Nosotros ya estábamos trabajando", concluyó.

Gran Hermano 2022: el problema de salud que afecta a Tomás Holder

Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022. El público desaprobó su alianza con Martina y Juan y debió abandonar la casa más famosa del país.

En una entrevista con Ciudad Magazine, la mamá del joven, Gisella Gordillo contó que su hijo no tuvo tiempo para mostrar su verdadera personalidad: "Me dijo que cuando quiso ser (el verdadero) Tomi se sintió 'débil'. 'Sentí que me comía la casa', me dijo, y a mí como mamá me parte el corazón eso".

La mujer reveló que el muchacho ocultó un dato sensible de su vida. "Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no. La obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a buscar cómo hacer, empezó a entrenar y a entrenar. Aparte le hacían bullying por lo flaquito, y entrenando no se le nota la diferencia del pecho", relató.

Por último, Giselle mencionó que Tomás todavía no se recupera del aislamiento. "Todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso, le veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje", cerró.