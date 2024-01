Camila Lattanzio contó que intentaron secuestrarla en un Uber: "Una de las situaciones más feas de mi vida"

Acto seguido, detalló: "Tengo un viaje de Ituzaingó a Palermo todos los días. Me tomé un Uber para ir al canal, el conductor se desvió del viaje y no me dejaba salir".

"Tengan cuidado y siempre estén atentos. Yo por suerte estoy pilla siempre pero en una de esas podía salir mal. No tenía batería y la única opción fue tirarme prácticamente del auto. Ya estoy bien pero ahora tengo miedo hasta de estar sola", expresó la rubia.

Camila Lattanzio historia ig.jpg

Una ex Gran Hermano fue vista a los besos con un reconocido influencer en la playa: "Desaforados"

Comenzó el 2024 y parece que el verano trajo nuevos romances en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad una ex participante de Gran Hermano 2022 fue vista muy acaramelada con un reconocido influencer en las playas de Pinamar.

Se trata de la ex hermanita Camila Lattanzio y Grego Rosello, quienes fueron captados por uno de los seguidores de @gossipeame, que de inmediato le envió las imágenes a Pochi para sacar a luz este nuevo romance.

“Cami Lattanzio, ex GH, y Grego Rosello habrían estado a los chapes desaforados en UFO Pinamar”, detalló la influencer de noticias del espectáculo.

Embed

En el clip, de los podía ver ambos muy cerquita e incluso en un momento Camila abraza a Grego y todo termina en lo que pareciera ser un apasionado beso.

Sin embargo, eso no fue todo, porque Pochi agregó un último dato fundamental y reveló: “En un momento se fueron a las carpas y al volvieron…MMM dijo la MUDA”, concluyó.