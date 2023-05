Camila Lattanzio reveló que jugadores de la Selección Argentina se contactaron con ella: ¿le escribió Messi?

Ahora, la cantante le dio una entrevista a El Show de Ulises Jaitt y contó cómo está su corazón actualmente: "Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien pero... nada oficial, sin compromiso. Tengo la libido puesta en el laburo, es que no hay tiempo realmente. Si uno se quiere meter de lleno, o sea no hay tiempo. Tener una relación conlleva tiempo y eso es lo que más me falta".

"¿Te deben escribir futbolistas y famosos por Instagram, no?", le preguntó Ulises Jaitt y ella confesó: "Me escribieron varios futbolistas pero bien. Yo estoy muy enfocada en lo mío y lo otro es solamente un paso, obviamente sí me llama la atención".

Cuando el conductor le consultó de que clubs le escribieron, Lattanzio arrojó: "San Lorenzo, algunos clubes... Y no se sabe, lo mantenemos en secreto. De la Selección más que nada". "¿Te escribió un campeón del mundo?", quiso saber Jaitt y Camila manifestó: "No se dice más nada".

La exuberante cifra que cobra Camila Lattanzio de Gran Hermano 2022 por hacer una presencia en un boliche

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio se lanzó como cantante. Pero ese no es su único ingreso: la hermanita también se dedica a hacer presencias pagas en los boliches.

En Mañanísima (Ciudad Magazine), la periodista Estefi Berardi reveló cuánta gana la ex participante que tiene una hermana gemela. "Vieron que ahora está circulando cuánto cobran los ex participantes de Gran Hermano por una presencia en algún evento. Se habló de dólares, algunos cobran más que otros. El que más cotiza hoy en día es Marcos", contó.

"Y ahora me llegó cuánto está cobrando Camila, la gemela de Gran Hermano", agregó la panelista con un halo de misterio. "Tiene toda la onda ella, me cae muy bien. Ahora sacó también un tema musical. Es una loca divina. ¿Cuánto puede cobrar?", le preguntó al resto del equipo liderado por Carmen Barbieri.

"60 mil pesos", contestó Pampito. "100 mil", tiró Barbieri. Como ninguno adivinó el monto, Berardi finalmente reveló: "Ella cobra 250 mil pesos cada dos horas. Si querés que esté dos horitas más son otros 250 mil. Esos son los números que está manejando".