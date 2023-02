Camila lloró y fue contenida por su hermana Florencia en Gran Hermano 2022: "Me quería ir"

Embed

En diálogo con su hermana melliza, Camila repasó varios de los malos momentos que vivió: “Alfa se fue y ellas se encerraban acá las tres porque querían hablar”, dijo conmovida.

Y luego, entre lágrimas, reflexionó: “Soñé con papá. No sabía que hacer y me agarró una desesperación buscándolos a ustedes. Me dijeron que parecía enferma porque extrañaba a papá, bolud… No me fue fácil. Ayer me quería ir a casa”.

Florencia le remarcó que no son amigos allí dentro de la casa y le dio ánimo para encarar la etapa final del reality: "Yo soy así, decilo una vez más, listo corta la bocha", le repetía Flor a Camila.

El llamativo mensaje de Florencia Lattanzio para Fabián Doman

Camila Lattanzio no pudo contener la emoción y la felicidad al ver a su hermana melliza, Florencia, pasar por la puerta de entrada con una valija."¡Me muero! ¡No lo puedo creer!", decía la joven de Ituzaingó.

Después de darse un gran abrazo, las chicas fueron al cuarto y decidieron ponerse la misma ropa. Al rato, se pararon frente a una de las cámaras y agradecieron a la producción del programa por la oportunidad.

"Le quiero agradecer a Fabián Doman, que me dejó venir", manifestó Florencia. Esa frase generó revuelo en las redes sociales. Muchos usuarios se preguntaban por qué había mencionado al conductor y periodista.

Lo que ocurre es que la hermana de Camila es parteel plantel femenino de Independiente, club del cual Doman es presidente. La joven tuvo que pedir un permiso especial para poder ausentarse unos días en los entrenamientos.