La cuestionable actitud de Camila mientras Marcos dormía en la casa de Gran Hermano 2022: ¿habrá sanción?

No conforme con eso. Camila siguió hostigando a su compañero. "¡Reíte, la vida es una sola! A ver.... ¡sonreí!", repetía la rubia, pese a que Marcos no le daba mucha atención y pretendía seguir durmiendo.

"Saludame", le pidió la joven y le acercó la cara para un beso. El salteño seguía exaltado y notablemente incómodo. "Ay... bueno, adiós", añadió ella y, finalmente, dejó a su compañero en paz.

Algunos fans del reality pedían en las redes una sanción para Camila. La chica de Ituzaingó está en la placa de nominados y, esta actitud, podría costarle su salida de la casa.

La llamativa reacción de Alfa de Gran Hermano 2022 cuando le preguntaron por sus polémicos dichos sobre Alberto Fernández

A poco de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago generó polémica por sus dichos sobre el presidente Alberto Fernández. En una charla con Romina Uhrig y Alexis Quiroga, el más veterano de la casa lanzó una frase picante.

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", afirmó.

Este viernes, Alfa estuvo en Buen Telefe y, al ser consultado por Pilar Smith sobre esos dichos, intentó esquivar el tema. "No me acuerdo. Fue hace mucho tiempo y ya no me acuerdo", expresó.

"Fue el primer bombazo de la casa", señaló la periodista. "No me acuerdo porque se dijeron tantas cosas ahí adentro", remarcó el hombre de Tigre, que fue noticia en todos los medios por esa frase sobre el presidente.

"¿Te enteraste que hasta la vocera presidencial habló de vos?", le comentó Mariano García. "Sí, algunas cosas me enteré..", se limitó a decir el ex participante de Gran Hermano 2022, que rápidamente salió del tema.