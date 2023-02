Tremenda confesión de Camila en Gran Hermano 2022: "Me hice un aborto y..."

“Fue la única vez que me revisó un ginecólogo. Me tenía que seguir revisando y quedó ahí”, detalló, sorprendiendo a Lucila.

Tomando mate en un sillón, la joven recordó la experiencia. “Por suerte fue súper bueno el doctor y en media hora pasó todo”, señaló, bajo la atenta escucha de su compañera.

“¿Después te revisó?”, preguntó La Tora. “Yo me entero lo que pasó. Se pinchó el forro y nos enteramos… Entonces me dejó de venir”, relató.

“De la nada me hice un test, me dio positivo, pero mi cabeza no creía lo que estaba pasando. Mi novio me llevó a este ginecólogo de confianza”, confesó.

Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 confesó que su novio se aprovechó de ella en su primer beso

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio dejó bien en claro que estaba muy enamorada de su novio, decepcionando a los seguidores del ciclo que soñaban con un romance entre ella y Marcos.

En las últimas horas, sin embargo, la jugadora dejó entrever que no todo en su relación es color de rosa. "Disney" se puso a hablar con Camila de su pareja. En el ida y vuelta, la bailarina recordó su primer beso con Lucca Bardelli, su actual pareja.

"Me lo chapé y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli' y yo dije '¿qué?' Yo estaba re en pedo", contó Julieta, sorprendiendo a su compañera.

Luego se mostró enojada al recordar el encuentro, y volvió a cuestionar a su novio: "Y bueno, chapamos y yo estaba re en pedo. Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Después se lo conté".

"O sea, ¿no se dio cuenta de que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él y no lo quería ni ver", aseguró Poggio. Al final, la actriz tachó el episodio como "un chape de borracha", pero reconoció que no pinta su relación en la mejor luz. "Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento", cerró.