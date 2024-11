La reacción de Camila Mayan tras las declaraciones a Alexis Mac Allister: "Me parece que..."

Con respecto a la demanda, expresó: “No voy a dar detalles privados de lo que sea el proceso legal. Va siguiendo su curso, y lo que yo entendiendo es que se va yendo de un lado para el otro, hay un ida y vuelta. Pero yo medio que no puedo responder mucho, tendrían que preguntar a los abogados”.

Luego, se metió de lleno en los dichos de su ex pareja y opinó: “No dijo mucho, lo que ya sabemos. No sé si hay mucho para opinar ahí. Yo no salí a ventilar nada, muchas cosas me las guardé y me las sigo guardando".

“Me parece que hay contextos en lo que tengo que hablar porque es parte del medio. A mí no me gusta mediatizar esto porque es algo súper personal y de hecho el tema de la causa no lo salí a contar yo. Yo voy atajando los pelotazos”, agregó.

Por otro lado, defendió su versión de las cosas y remarcó: “Hay cosas que son fácticas y otras que uno puede ser subjetivo. Hay cosas que pasaron y a uno le pueden parecer bien o mal pero sucedieron. El tema de las cosas, yo literalmente dejé cajas y tengo un video de YouTube donde muestro todo lo que yo tenía armado y cuando las fui a buscar estaban la mitad. A eso no le podes dar mucha vuelta".

“Yo sé las cosas que yo dejé y las cosas que después no encontré. Por qué lo hace o quien lo hace, no tengo idea. Hay cosas que no son de valor económico pero sí sentimental por el simple hecho de ser propias de uno. Tenía apuntes de la facultad, regalos de mi familia, libros y uno construye su hogar en un lugar y de pronto todo le es arrebatado y es feo”, siguió.

Finalmente, habló de las duras declaraciones que hizo la mamá de Mac Allister y concluyó: “Yo estoy acá todos los días charlando con los chicos y obviamente que voy a hablar de mis ex parejas, mis relaciones, desgracias...hablamos de todo, y cuando pueda aportar algo lo voy a hacer. Después si lo demás hablan porque quieren dar información o hacer quedar mal a otro es otro tema y no sé por qué lo hacen”.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan se separaron en diciembre del 2022 y luego de ciertas acusaciones la influencer decidió llevarlo a la Justicia por compensación económica.

En medio del conflicto legal, A la Tarde (América) encontró al futbolista durante sus días en Buenos Aires y por primera vez dio declaraciones acerca de la situación con su ex pareja.

“No hubo más relación, ella tomó su camino, yo tomé el mío”, reconoció en primer lugar confirmado que actualmente no existe diálogo entre ambos.

Luego, en cuanto a la demanda, aseguró: “Está todo en la Justicia, donde tiene que estar, y estamos esperando. En su momento charlamos las cosas que teníamos que charlar, y fue claramente una decisión de ella pero está todo bien y está en su derecho".

Por otro lado, el cronista mencionó las versiones de infidelidad y recordó la historia de Cami Mayan sobre que él se habría quedado en Inglaterra con la gran parte de sus pertenecías.

“Creo que es normal, hubo una separación y ella tomó la decisión de salir a hablar y hacer públicas cosas que capaz que ella sintió o cree que pasaron. Yo sé cómo fueron las cosas y por ese lado estoy tranquilo”, expresó.