"Cancelado": los mensajes de rechazo a Enzo Fernández que recibió Valentina Cervantes tras separarse

“Tiene ganas de hacer su vida solo, tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”, explicaron en el programa de Ángel de Brito, lo que inmediatamente generó la reacción de la comunidad virtual tomando posición a favor de Valentina y fueron contundentes con el futbolista por su actitud.

“Si cambian a la mujer del proceso, no entienden nada los jugadores”, “Laburabas 12 horas por día para mantenerlo cuando no era nadie, lo quiero cancelado”, “Hacelo mierda, Valen, el pueblo lo pide”, “Le ayudó en su carrera, le dio dos hijos, postergó su vida, la deja 10 días antes del cumple del hijito... ¿Y se quiere separar porque quemó etapas?”, fueron sólo algunos de los mensajes que internautas le dejaron a Valentina en sus redes sociales en señal de apoyo.

La razón más cruel que llevó a Enzo Fernández a pedirle la separación a Valentina Cervantes: "Se enamoró"

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron tras varios años juntos y formar una familia con dos hijos, los pequeños Olivia y Benjamín. Fue ella quien confirmó desde las redes sociales el reciente final de la pareja con un comunicado.

"Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", indicó la influencer. Y agregó: "Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Lo cierto es que Paula Varela contó en Socios del espectáculo el verdadero motivo que estaría detrás de la decisión del futbolista de distanciarse de la madre de sus hijos y sería otra mujer.

En un primer momento trascendió que el deportista quería recuperar los años de juventud donde de muy chico ya estuvo en pareja y no vivió esa etapa. "No quiero decir el nombre para no quemarla, es conocida, hermana de un Instagramer", precisó la panelista del ciclo del Trece sobre la mujer que habría deslumbrado a Enzo.

Y remarcó: "Valentina sabe que él ha sido infiel y lo ha perdonado. Dicen que Enzo tomó esta decisión porque se enamoró de otra chica". "Es una rubia, Sasha. Parece que se enamoró", dijo la periodista, sobre la conocida modelo que habría conquistado el corazón del futbolista Enzo Fernández y que derivó en querer terminar su vínculo de años con Cervantes.