Cande Lecce mostró los escandalosos chats con Mauro Icardi e hizo otra tremenda revelación sobre el futbolista

"Esto se inició en octubre del año pasado", precisó Cande Lecce. Y explicó: "Desde un primer momento no quise se se sepa, lo conté en un momento de euforia. Me hago cargo, estoy sentada acá porque no me gustan las cosas que se dicen, yo estuve con una persona separada, digan lo que digan".

"Empezamos a hablar desde su cuenta de Instagram y a mí desde un primer momento me dijo que estaba solo, yo conocí a una persona linda. Yo estuve con una persona separada, le guste a quien le guste", se defendió Cande Lecce.

Y recordó: "Fueron charlas de compartir el día a día, él también salió del interior y compartimos los mismos códigos. Fueron muchas cosas que compartimos, no solamente mensajes".

"Decido hacerlo público porque realmente la estaba pasando mal, estaba cansada que digan que rompí una pareja", se sinceró.

cande lecce mauro icardi.jpg

Qué decían las conversaciones entre Cande Lecce y Mauro Icardi

"Creo que siempre fui sincero con vos, no hay nada más, Esto es así", le explicaba Mauro Icardi a Cande Lecce sobre su situación con Wanda Nara.

"Yo no la reconozco, no sé quién es hoy Wanda hoy en día", agregaba el futbolista. Y luego le envió un audio de unos pocos segundos.

"No sé qué decirte, es muy personal", le respondía Lecce. Aquí la imagen en exclusiva de lo que la charla que expuso Cande con Icardi.