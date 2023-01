Cande Tinelli y Coti Sorokin nuevamente separados: "No están juntos desde..."

Cande Tinelli y Coti separados en PDE 2023 - LAM captura.jpg Tanta Cane Tinelli como Coti Sorokin están en Punta del Este, pero cada uno por su lado tras una nueva crisis que distanció a la pareja revelaron en LAM (América TV).

En tanto, luego de la introducción misteriosa, Iglesias reveló con nombre y apellido: “Están separados, distanciados, Coti y Cande Tinelli. Ambos están en Punta del Este y no están juntos. Y escuchen la traición de Coti… fue a comer un sándwich de carne”, dijo jocosa en alusión al vegetarianismo, casi veganismo, de la hija de Marcelo Tinelli.

Puntualmente los motivos de la nueva crisis de la parejita que hasta había hablado de casamiento tras la última reconciliación, Iglesias fue sincera. “No sé, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco. No están juntos, siempre están juntos en las redes y no se mostraron juntos desde hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo”, concluyó la periodista.

Coti Sorokin le propuso casamiento a Cande Tinelli en pleno show

Después de la crisis que los tuvo separados allá por agosto y septiembre de 2022, Cande Tinelli y Coti Sorokin volvieron a darse una nueva oportunidad como pareja rápidamente. Lo cierto es que a mediados de octubre, se dio un hecho importante para la pareja y a la vista de muchas personas, según comentó Estefanía Berardi en sus redes sociales.

La panelista mostró las fotos de él cantando en un show en Madrid, España, y de ella sacándole fotos en el lugar. Y reveló que el cantante le propuso matrimonio a su novia en medio del recital. ¿Cuándo sería la boda? En 2023.

"Cande Tinelli acompañando a Coti en su recital en Madrid, me cuentan que el cantante dijo que se casan en año que viene. Luego, la miró a ella y le dijo 'Y si, mi amor'", reveló Estefanía Beradi junto a las fotos del show.

"Cuando piden el aplauso para cada uno de los músicos, después del guitarrista, de su mano izquierda, que es murciano, que se casó hace dos meses, ahí Coti dijo 'Yo me caso el año que viene'. Luego miró a Cande y dijo 'Y si, mi amor'. Mi amiga no llegó a grabar esa parte", cerró la info.

Luego, la especialista en redes, Juariu, mostró el video del momento en que Coti anunciaba su boda con Cande.

Todo esto, claro, antes de la nueva crisis y separación durante las primeras horas del nuevo año.