¡Reconciliada! Cande Tinelli habló de su particular relación con Coti Sorokin: "A las relaciones hay que trabajarlas"

Cande Tinelli reconciliada con Coti - LAM.jpg Cande Tinelli le confirmó a LAM su reconciliación con Coti Sorokin, tras el impasse de las últimas semanas.

Al mismo tiempo, Cande Tinelli aseguró que actualmente las relaciones sentimentales "Se trabajan, se ceden algunas cosas. Se tolera hasta cierto punto. Y como dice Rolón el (el psicólogo), hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona, también".

Por otro lado, sobre lo celoso que es Coti, la hija de Marcelo Tinelli consideró: "Está todo bien. Hay que intentar pelearla. Para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si no uno no tiene paciencia, mandás todo a la mierda, y no va". Así como también sobre su carácter, reconoció "Yo soy reimpulsiva. Soy la peor. Pero también me rescato y pienso... Los dos somos recalentones".

Por último, Lelé le confió al notero de LAM: "Sabíamos que esto (la reconciliación) iba a pasar. Somos medio así". Así como le advirtió con humor y una extrema sinceridad: "Pero espero que no vengas cada vez que me separe o pelee, porque puede pasar mil veces más".

La foto de Cande Tinelli que confirma su reconciliación con Coti Sorokin

En los casi 3 años que llevan en pareja, ésta no es la primera crisis que atraviesan Cande Tinelli y Coti Sorokin, y probablemente tampoco sea la última teniendo en cuenta el fuerte carácter e impulsividad de la hija del conductor televisivo. Pero lo cierto es que el rosarino parece estar muerto de amor por la it girl, ya que le tiene una paciencia interminable.

Así, ni bien regresó de cumplir con sus compromisos artísticos en España, Coti Sorokin se dio a la tarea de recomponer su noviazgo con Cande. Y si bien muchos no le creyeron al cantante cuando deslizó que todo estaba recompuesto, de a poco comenzaron a aparecer algunas pruebas desde la virtualidad de sus historias demostrando que sus palabras eran ciertas.

De esta manera, el rosarino primero posteó el budín de chocolate hecho por Lelé y luego las fotos en sus respectivas redes sociales del mismo plato de espárragos y otras delicias desde un restó de moda de Palermo. Pero ahora, evidentemente con el noviazgo absolutamente recompuesto, Cande Tinelli oficializó la reconciliación con una postal de sus manos entrelazadas.

Cande Tinelli historia reconciliación.jpeg

Y aunque la imagen no tiene ninguna leyenda ni está arrobada, claramente habla por sí sola ya que tan sólo tres horas después Sorokin reposteó la historia virtual a modo de anuncio oficial. Ahora lo único que resta es que Cande lo habilite para que regrese al jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece), el programa de su papá que en breve comienza a grabar la segunda temporada del reality musical.