Candelaria Tinelli dejó un enigmático mensaje y todos apuntaron a Coti Sorokin: "No dejen..."

Semanas atrás, en DDM (América TV), el diseñador Fabián Paz había contado qué le había dicho la influencer sobre su ruptura con el músico. "Yo le pregunto: '¿vos estás bien?'. Me pone: 'Sí, poniéndole onda. Reencontrándome, dejé todo por él y me olvidé de mí, ja'", había leído Paz.

Cabe recordar que el 24 de febrero del año pasado Candelaria y Coti dieron el sí en una espectacular ceremonia en una finca en Exaltación de la Cruz.

La ahora expareja había comenzado un relación en 2019 y en el medio de su noviazgo ya habían tenido una crisis, pero pudieron superarla.

Ángel de Brito confirmó la separación de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin: los detalles

El conductor Ángel de Brito reveló este martes en LAM (América TV) que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se separaron y explicó los motivos.

"No se conocieron en el trabajo, están casados"; "Separación escandalosa, tapa de revista, inesperada"; "Hay diferencia de edad"; fueron algunas de las pistas que había dado el presentador sobre la ruptura de dos famosos al comienzo del programa.

"Esta separación puede tener daños colaterales, porque no solo ellos son los famosos. Hay más involucrados", había sumado.

Luego, hacia el final del programa el comunicador contó: "Ella no se lo fuma más. Esta fuente, la que me comunica la noticia, no es una persona con la que me hable frecuentemente. Solo me animo a contártelo a vos, porque sé que no me vas a quemar".

Minutos antes de las 22, el conductor dio los nombres y reveló que la influencer y el músicoestán separados. "Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante, porque ella está cansada de ciertas actitudes de él", informó.

"Cuando estuvo acá, en el programa, había dichos sus cosas, después remontaron y anunciaron el casamiento que a todos nos sorprendió", recordó Ángel.

Además, el periodista remarcó que todavía no habló con "Cande o con Coti, ni con Marcelo (Tinelli). Aclaro porque van a decir 'te lo contó Marcelo'. De hecho, él es muy reservado con sus hijos".