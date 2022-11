Canta Conmigo Ahora: el conmovedor llanto de Julián Burgos al ser uno de los finalistas

Embed

“Señores, hasta acá llegamos con el gran ganador de esta noche. Julián Burgos, 35 años, de Córdoba. Te queremos, felicitaciones, te lo mereces”, anunció Marcelo Tinelli, luego de dar a conocer el puntaje.

“Mirá, toda esta gente ha dicho que te mereces este lugar y que es tuyo”, continuó el conductor al ver las lágrimas del participante quien se arrodilló en el estudio producto de la emoción.

“Muchas gracias, no puedo más, perdón, no me gusta llorar, son muchas cosas”, expresó Julián Burgos completamente conmovido.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

La palabra de Locho Loccisano sobre el paso de su cuñada por Canta Conmigo Ahora

Consultado entonces por PrimiciasYa, Locho Loccisano se refirió a esta situación cuanto menos rara, y contó su parecer sobre el paso y eliminación de su cuñada, Celeste Martino, por Canta Conmigo Ahora, El Trece.

"Es un reality de canto, en donde hay 100 criterios y 100 puntos de vista", afirmó el jurado del programa de Marcelo Tinelli.

Al tiempo que el rubio se refirió a si pudo haber perjudicado a Celeste su pelea con el marido de Patricia Sosa. "No creo que mi cruce con Oscar tenga que ver, ya que en el peor de los casos sería 1 voto", confió tranquilo.

Por último, Locho ponderó la participación de la hermana de su actual novia en el reality musical del Trece. "Mi cuñada dio una excelente presentación que me conmovió, pero no logró el puntaje para continuar en la competencia. Pero igualmente estuvo buenísimo lo que pudo mostrar", concluyó.