Canta Conmigo Ahora: la gran final y un campeón que emocionó a todos

Fue Nicolás quien comenzó con la ronda final, en una noche que promedió 8 puntos de rating, luego de que Alma Pellegrini quede fuera de la carrera por los diez millones de pesos. Con una lograda interpretación de "América", de Nino Bravo, Nicolás obtuvo 87 puntos.

Agustina Sol Pereyra le siguió y cantó "Volare", de Gipsy Kings, y obtuvo 91 puntos. Así, se convirtió en la primera finalista de la noche. Sofía de Blas interpretó "It Must Have Been Love", de Roxette, y obtuvo 66 puntos, quedando fuera de la competencia.

Y así, llegó el duelo final: Agustina Sol Pereyra y Nicolás Reyna se disputaron el gran premio. Con el 68% de los votos del público se impuso Nicolás Reyna, y así, se convirtió en el ganador de Canta Conmigo Ahora, el reality de talentos musicales al que apostó este año Marcelo Tinelli, y que desde este miércoles comienza con du segunda parte, con la esperanza de recuperar el rating perdido.

Locho Loccisano reconoció que stalkeó a una participante de Canta Conmigo Ahora

En medio del gran momento sentimental que pasa hace unos meses con Majo Martino, Locho Loccisano sorprendió al aire al reconocer que estuvo stalkeando a una participante de Canta Conmigo Ahora.

Fue cuando Marcelo Tinelli le pidió al notero su devolución a Ailén Peralta. Ahí él reconoció que estuvo observando desde su cuenta de Instagram a la joven y explicó las razones.

“A mí me encantó. Ailén, vos sos profesional, yo te estuve stalkeando en Instagram”, reconoció el ex participante del reality El Hotel de los famosos.

Y destacó sobre lo que observó en el escenario: “Son todos muy profesionales, y lo que hoy montaste fue un show, realmente lo disfruté".

"Me paré al final porque dije lo voy a disfrutar como un show, pero la verdad me hubiera parado desde un principio”, cerró su devolución Locho Loccisano.

Cabe remarcar que stalkear es un término muy utilizado entre niños y jóvenes para referirse a la persona que investiga datos de otros a través de las redes sociales.