Gran Hermano 2022: los participantes se someterán a rigurosas pruebas para ver el Mundial de Qatar

Al momento no está confirmado cómo serán los desafíos, pero se espera que, como de costumbre, se diviertan tanto los participantes como los televidentes de la casa más famosa del país.

El gran ganador o ganadora de Gran Hermano 2022, con la conducción de Santiago del Moro, se levará un premio de 15 millones de pesos y una casa.

Gran Hermano 2022: se cansó de las cámaras y decidió bañarse desnuda

En la noche del lunes, Telefe apostó a una nueva edición de Gran Hermano 2022. 18 participantes ingresaron a la casa más famosa del país para competir y jugar por un premio de 15 millones de pesos.

En las primeras horas de convivencia, Mora Jabornisky sorprendió a todos. Mientras que el resto de sus compañeros entraron a la ducha en ropa interior, la joven se hartó de las cámaras y decidió bañarse desnuda.

"Dije 'se va a la puta', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, boluda, porque dije 'ya fue, se van a la puta'. El que quiera mirar, que mire", le contó la hermanita a una de las chicas.