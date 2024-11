Cantando 2024: qué pareja abandonó el certamen por decisión del público

Finalmente el jurado tuvo que salvar a tres parejas y quienes tuvieron una nueva oportunidad de seguir en competencia fueron Silvina Escudero, Luisa Albinoni y Camila Lattanzio.

De esta forma, Antonio Ríos y Josefina Pouso quedaron enfrentados en el teléfono y por falta de tiempo, este martes se conoció el resultado de la votación.

Con el 63.8% de los votos, quedó en competencia el reconocido cantante de cumbia y dio el batacazo eliminando a la periodista. "Muchas gracias a toda mi gente que votó, al jurado, a todos los presentes y que Dios los bendiga a todos. Nunca me faltes", agradeció Antonio.

El insólito reproche de Flor Peña a su hijo Juan Otero en el Cantando 2024: "No te aguanto más"

Este jueves Juan Otero se presentó en el Cantando 2024 (América) y en una gala de sincericidio su mamá, Florencia Peña, encontró el pie perfecto para sacar algunos trapitos al sol y exponer ciertas internas madre e hijo.

“Viste Flor que cuando Juan te pide algo es difícil decir que no”, deslizó la coach del participante cuando hablaban de los preparativos para la gala.

En ese mismo instante, la conductora no dudó en darle la razón y confesó: “Juan es una cosa que no…Yo ya no lo soporto más. No puedo soportar, me deja un mensaje de 'hola ma' y yo ya sé que detrás de eso vienen 75 pedidos de cosas”.

“Se queja porque le sacan el celular en la escuela y yo le agradezco a la vida que le saquen el celular en la escuela”, expresó ya que la escuela del adolescente tiene un sistema donde retienen los teléfonos de los alumnos durante toda la jornada.

Luego, siguió: “Anoche llegamos del programa, yo ya estoy que no me da la cabeza. El no entiendo que yo ya soy una señora grande de 50 años con el disco rígido lleno. Yo llego a casa y empieza 'ay mamá, mañana me sacan el celular, ¿quién me va a venir a buscar a mi?'. ¡Podes parar por favor!”.

“Yo me pongo muy nervioso los días que tengo que cantar porque tengo miedo de llegar tarde. Tengo que tener todo organizado la noche anterior para estar tranquilo”, se justificó Juan.

Sin embargo, Flor continuó sumando. “Otra cosa que le pasa, se queda en gigas. Gracias a Dios se queda sin gigas, es más yo le voy a decir a la empresa telefónica que le digan que le dan y yo se las voy sacando”, manifestó.

“De verdad hijo, tenemos que hacer algo. No te aguanto más. Es excesivo. Otra cosa que te quiero pedir y lo quiero hacer acá público, está muy cara la luz, el gas, todo. El aire va a 24, yo entro al cuarto y es un frío polar”, cerró.