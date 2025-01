Captaron a Mauro Icardi y China Suárez yéndose del país: las fotos

En otra postal, Gustavo dio más detalles: “La China y Mauro Icardi en Ezeiza, con gorras, ingresando al aeropuerto, rumbo a Europa”.

En Intrusos, el día lunes, habían contado que la pareja estaría planeando pasar el Día de los Enamorados en París, la ciudad donde inició su amor.

“Tengo un último momento sobre la China y Mauro”, anunció Laura Ubfal. Y reveló: “Sabemos que Mauro tiene que estar en Turquía para marzo, pero a mí lo que me dicen es que va a haber Día de los Enamorados en París”.

China Suárez y Mauro Icardi

Sin título.png

Julieta Poggio habló de más y reveló que Marcos Ginocchio y la China Suárez tuvieron un romance

En El Ejército de la mañana, el programa de streaming de Bondi Live, Julieta Poggio se refirió al vínculo que tuvo con Marcos Ginocchio y reveló si la China Suárez salió con el ganador de Gran Hermano al mismo tiempo que ella.

"Estaba medio enamorada", comenzó diciendo la actriz en el recorte. "¿De Marcos?", le consultó Pepe Ochoa. "Sí, estaba mal con todo", le dijo y siguió con su respuesta.

"¿Vos no cruzaste fechas con la China?", quiso saber el panelista de LAM (América TV)."No, no, cero", negó Poggio. "Mucha gente especulaba en su momento que la China le había robado a Marcos en el momento que estaba Juli", acotó Ochoa.

Luego, le preguntaron: "¿Por qué no despegó esa relación?". "Somos personas muy distintas. Hoy volvimos a tener la relación que siempre tuvimos adentro de la casa, y me pone contenta tener su amistad", aseguró.

"Yo también me comí un poco lo que fue 'Marculi' y me comí mi propia película, digamos. Era mucho", reflexionó la ex Gran Hermano.