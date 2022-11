Car 24, de Matías Desiderio, ganó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Hollywood ARPA

Embed

"Esa película la filmé hace tres años en Los Ángeles, yo la escribí junto a Salvatore di Costanzo, mi socio en este proyecto, asi que la escribimos juntos. En esta película actuo y también la dirigí, asi que es un proyecto muy personal. Fui mi primera película en inglés y fue el desafío más grande de mi carrera. Yo no esperaba esta nominación, yo viví con mucha humildad la realización de esta película. Me sorprendió para bien todo lo que pasa con ella. No esperaba todo esto", le decía el actor a este medio.

Sobre su pasión por el cine, contaba: "Yo me crié para hacer cine. Desde chico veo mucho cine porque a mi mamá le fascina el cine, mi abuela trabajaba en el control de unos de los cines de la calle Lavalle. Yo me praparé y estudié para hacer cine, lo sigo haciendo".

Por otro lado, Matías ya está ensayando la obra de teatro "Faca" que estrenará esta temporada de verano 2023 en el teatro Astros con un coprotagonico junto al actor colombiano Daniel Pacheco. "También me gusta el teatro y haremos una obra ahora en temporada desde enero. Se viene un proyecto teatral muy lindo para el 2023".

