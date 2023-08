Caramelito explicó por qué volvió con su ex y reveló cómo se dio la sorprendente reconciliación

“Si bien nos separamos en diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo fue muy bueno, pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar. Él dio el primer paso (en la separación y la vuelta)”, precisó.

caramelito carrizo 1.jpg

Y remarcó: “Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta”.

Sobre las críticas ante su ruptura sentimental con Coco, Caramelito explicó: “Esto viene siendo parte de un proceso, las cosas no se dan de un día para el otro, tanto las rupturas como las recomposiciones”.

Y sobre su presente con Damián contó: “No estamos conviviendo. Estamos viendo la manera de poder recomponer todo. Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos. Siento que llevará el tiempo que merezca”.

caramelito carrizo.jpg

La picante reacción de Caramelito ante la punzante consulta de Franchín sobre su relación con Coco Sily

Invitada al ciclo A la Barbarossa, Telefe, Caramelito Carrizo mantuvo un tenso ida y vuelta con Analía Franchín cuando la panelista le consultó por este tema.

"Es muy técnico lo que voy a preguntar, los vi en el Martín Fierro y estaban on fire, se comían con la mirada", comenzaba su pregunta Analía. Y le consultó: "¿Cómo se hace para decir termino esta relación pero vos a esa persona la estabas deseando y seguís trabajando con él...?".

A lo que Caramelito Carrizo le contestó: "Para Analía, te quiero decir algo, todas las palabras que vos pones las pones desde tu apreciación, vos no estás en mi mente, ni mi corazón ni mi cuerpo".

"Yo entiendo la descripción que haces desde tu percepción. Si vos querés preguntame qué siento o qué sentí. Si querés decí vos lo que yo sentía. ¿A vos te importa saber lo que yo sentía?", agregó la invitada marcando su postura. "Para, no te sientas atacada", le contestó al instante Franchín. Y Caramelito explicó: "No me siento atacada".

Luego cuando la panelista le contestó si era difícil trabajar con Coco tras la reciente separación, Caramelito, que volvió con su ex pareja Damián Giorgiutti, dio su opinión.

"No, no es nada difícil para mí trabajar con Coco porque es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. Soy muy sensible y muy transparente", cerró.