Carlitos Nair Menem, con todo contra Zulemita: "Me traicionó"

"Me siento dolido y traicionado de una persona que no esperaba", afirmó al referirse a Zulemita.

Embed

Carlitos precisó que actualmente está viviendo en Formosa, pero no está recibiendo ningún dinero de la herencia de su padre. "Me cortaron el sueldo y me acusaron de robar un celular. Le escribí a ella y no me contestó más", detalló.

El hijo del ex presidente cree que la muerte de su padre cambió todo. "Yo reconstruí mi vínculo con Zulemita. Ahora, que ya no está papá, se ve la cara de todos", sentenció.

Las irregularidades en la herencia de Carlos Saúl Menem

Alejandro Cipolla, abogado de Carlos Nair Menem, estuvo en Intrusos (América TV) y contó que observaron irregularidades en la sucesión del ex presidente, Carlos Saúl Menem.

"Hubo un aprovechamiento al ex presidente. Le donó todos los bienes a Zulemita", señaló el letrado.

Cipolla mencionó que fue lo más alarmante que notaron en los documentos que presentó la hija del ex mandatario. "Es llamativo que el mismo letrado que fue testigo de esas donaciones es el que hoy la patrocina a ella", apuntó.

El abogado remarcó que su defendido no recibió nada tras la muerte de su padre. "Carlos Nair no recibió ni cinco centavos", concluyó.