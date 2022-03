Denunciaron penalmente a Zulemita Menem

"Yo trabajé y tuve el sueldo que me corresponde. Me cansé de ser usado para las cámaras y todo tiene un límite. Cámaras y fotos, solamente para eso", manifestó en su momento Carlos Nair.

Según el texto de la denuncia, se imputan los delitos de circunvención de incapaces y administración fraudulenta en concurso real.

Los letrados patrocinantes se encuentran a la espera de que sea designado el juzgado de instrucción que tendrá a cargo la investigación.

La presentación fue realizada por el hijo del ex presidente de la república Carlos Nair Menem y lleva la firma del abogado Alejandro Cipolla, y del fiscal, Javier Ignacio Baños.

Máximo, el hijo de Carlos Menem, apuntó contra Zulemita Menem

Máximo, el hijo de 18 años del ex presidente Carlos Menem y Cecilia Bolocco, rompió el silencio y apuntó sin filtros contra Zulemita Menem.

Máximo Menem cumplió 18 años y sorprendió dando una entrevista a una revista de Chile, donde vive con su mamá Cecilia Bolocco desde hace años. El hijo del ex presidente argentino Carlos Menem, siempre estuvo lejos del foco de los medios y no se mostraba cómodo con eso.

Pero, en 2018 fue noticia debido a la operación que debió someterse por tener un tumor cerebral. La intervención salió bien y el joven se recuperó. Pero, con todo esto salió a la luz la mala y nula relación que tenía con su padre y su familia.

“No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, comenzó diciendo sobre la enfermedad.

El tema de la enfermedad de volvió mediático en Buenos Aires, y Zulemita se la pasó dando declaraciones en los medios hasta que acompañó al ex presidente al país vecino. “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita (su media hermana), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, aseguró enojado.

“Era muy difícil contactarse con él. Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil. Nunca pude estar solo con él (cuando vino a la Argentina en 2018). Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, siguió.

"Cuando era chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los 2 hijos mayores de la Diana (la hermana de Cecilia). Pero de mi papá no sé mucho”, detalló.

Además, recordó la última vez que se vio con Carlos antes de su muerte: “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, recordó.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, terminó.