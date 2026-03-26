Carlos Belloso y Malena Guinzburg llegan al teatro con una comedia desopilante: de qué se trata

La producción está a cargo de Juan Manuel Caballé, Eloísa Cantón y Bruno Pedemonti; Coqui Faroni; Juan Iacoponi, Pablo Kompel y Ariel Stolier; Andy Ovsejevich; Tomás Rottemberg y Diego Scott.

SINOPSIS

Leticia cae en coma tras sufrir un accidente. En la clínica se reúnen sus amigos: un abogado sin escrúpulos, una médica al borde del colapso, una hippie fan del clona y un agente inmobiliario insoportable.Para entender qué pasó, deciden revisar su celular.

Pero lo que encuentran abre una puerta inesperada: una aplicación de encuentros casuales revela una vida secreta de Leticia que ninguno imaginaba.

Entre el morbo y la culpa, la investigación se descontrola cuando las citas empiezan a llegar. Una versión desconocida de su amiga sale a la luz y los obliga a confrontar sus propios prejuicios para aceptarla.

¿Cuánto conocemos realmente a las personas que queremos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a invadir la vida privada de los demás? Y, ya que estamos… ¿cómo es posible hacer un trío de a dos? Solo respuestas incorrectas.