Ángela Torres fijó su postura en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Me parecen..."

Y luego evitó meterse de lleno en los motivos de la polémica entre Emilia y Tini: “No me quiero meter en eso, me parecen temas sensibles, así que mantengo el respeto".

No obstante, remarcó la gran amistad que tiene con Stoessel: "Tini es mi amiga de hace muchos años así que la quiero muchísimo y me pareció muy generosa su actitud de haberme invitado (a participar del show) así que estoy muy agradecida”.

“Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta y yo no puedo juzgar. Yo soy amiga de Tini”, agregó en esa misma línea y sin entrar en los detalles de la pelea entre las artistas.

Sobre el final, Ángela Torres explicó cómo está su relación con Marcos Giles y descartó una convivencia en el corto plazo: "Estoy increíble, totalmente enamorada. Estamos bien, muy de novios, vamos de a poco...", cerró la cantante feliz por su presente sentimental.

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La filosa visión de Moria Casán sobre la guerra entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán opinó sin filtros sobre el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que desató una picante interna entre las cantantes.

“El tema no pasa por lo económico, es una cuestión de códigos. Es como que Messi le dice a Neymar: ´te presto a Paredes y De Paul pero devolvelos cuando yo los necesito´”, indicó Gustavo Méndez sobre el origen de la pelea entre las artistas.

Esta situación molestó mucho a Tini quien se sintió desilusionada con la actitud de su colega y la producción. A lo que Moria lanzó su particular mirada del conflicto: “Acá aparece una nueva ‘zorrita’ en el firmamento estelar que sería Emilia”, disparó sin filtros.

Y luego contextualizó ese concepto que ella misma instaló varios años atrás al decirle así a otra famosa en televisión: “El término zorrita lo inauguré yo cuando se lo dije a Laurita Fernández hace como diez años atrás", comentó la One.

"Otra vez se me copian y todo el mundo dice lo mismo que dije hace diez años. Me impresiona mi fama y mi vanguardia. Por zorrita eso lo dije en el Bailando, hay que buscar otros términos", concluyó la One su crudo análisis de la situación.