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ROMPIÓ EL SILENCIO

Ángela Torres fijó su postura en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Me parecen..."

La cantante Ángela Torres se refirió al conflicto entre sus colegas Emilia Mernes y Tini Stoessel y dio su punto de vista sobre el escándalo.

25 mar 2026, 14:40
Ángela Torres fijó su postura en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: Me parecen...
Ángela Torres fijó su postura en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: Me parecen...

Ángela Torres fijó su postura en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Me parecen..."

Ángela Torres rompió el silencio y por primera vez se refirió a la tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que detonó en los últimos días después de una señal clara desde las redes sociales cuando se detectó que la novia de Rodrigo De Paul había dejado de seguir a su colega en Instagram.

En ese contextó, quien se refirió a este tema por primera vez en público fue Ángela Torres, quien hace unos días subió al escenario convocada por Tini en uno de sus shows.

La cantante fue consultada por el ciclo Puro Show (El Trece) por el conflicto entre las artistas y fue categórica en aclarar de quién es amiga.

Antes, manifestó su felicidad por compartir escenario con Tini: "Lo disfruté mucho, todavía no lo creo, fue un placer total. Ella es una reina absoluta, un placer enorme", dijo.

Y luego evitó meterse de lleno en los motivos de la polémica entre Emilia y Tini: “No me quiero meter en eso, me parecen temas sensibles, así que mantengo el respeto".

No obstante, remarcó la gran amistad que tiene con Stoessel: "Tini es mi amiga de hace muchos años así que la quiero muchísimo y me pareció muy generosa su actitud de haberme invitado (a participar del show) así que estoy muy agradecida”.

“Me parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera y sienta y yo no puedo juzgar. Yo soy amiga de Tini”, agregó en esa misma línea y sin entrar en los detalles de la pelea entre las artistas.

Sobre el final, Ángela Torres explicó cómo está su relación con Marcos Giles y descartó una convivencia en el corto plazo: "Estoy increíble, totalmente enamorada. Estamos bien, muy de novios, vamos de a poco...", cerró la cantante feliz por su presente sentimental.

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La filosa visión de Moria Casán sobre la guerra entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

Desde su programa La mañana con Moria (El Trece), Moria Casán opinó sin filtros sobre el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que desató una picante interna entre las cantantes.

“El tema no pasa por lo económico, es una cuestión de códigos. Es como que Messi le dice a Neymar: ´te presto a Paredes y De Paul pero devolvelos cuando yo los necesito´”, indicó Gustavo Méndez sobre el origen de la pelea entre las artistas.

Esta situación molestó mucho a Tini quien se sintió desilusionada con la actitud de su colega y la producción. A lo que Moria lanzó su particular mirada del conflicto: “Acá aparece una nueva ‘zorrita’ en el firmamento estelar que sería Emilia”, disparó sin filtros.

Y luego contextualizó ese concepto que ella misma instaló varios años atrás al decirle así a otra famosa en televisión: “El término zorrita lo inauguré yo cuando se lo dije a Laurita Fernández hace como diez años atrás", comentó la One.

"Otra vez se me copian y todo el mundo dice lo mismo que dije hace diez años. Me impresiona mi fama y mi vanguardia. Por zorrita eso lo dije en el Bailando, hay que buscar otros términos", concluyó la One su crudo análisis de la situación.

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