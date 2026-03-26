Cinthia Fernández hizo otra grave acusación contra Daniela, la ex de Roberto Castillo: "Volvió el..."

Fernández indicó que a último momento la ex de su pareja lo alertó que debía retirar a una de las nenas antes que salgan del colegio, situación que los hizo acudir rápidamente al lugar y explicó qué pasó después.

"Estábamos en la audiencia por el juicio de Emily Ceco y 15 minutos antes de que las nenas salgan del colegio, le avisa que las tiene que ir a buscar por lo que tuvimos que salir corriendo a buscarlas. Roberto va a bucar a la otra nena en la casa que estaba enferma y ella sale con el teléfono ya directamente grabado y le pide ir con él al auto para ver la sillita", indicó.

Y remarcó sorprendida por la situación y recordando el escándalo que sucedió a mediados del año pasado: "¿Y adivinen quién volvió? El sillita gate. La señora quiso hacer quilombo como antes, insistía con ir el auto pero no era por la sillita era porque sabía que yo estaba ahí. Ella en realidad sabía qupara armar quilombo y querer pelear. Así vivimos hinch... las pelo...".

Y cerró: "LLamó a la policía y armó quilombo para ser una supuesta víctima. Estaba empecinada con hacer quilombo haciendo todo un circo innecessario. Estuvimos una hora en esta ituación. Esta mujer no suelta y es insoportable vivir así bajo esta actitudes. Ojalá que la Justicia la mande a hacer terapia porque realmenteya es preocupante el grado de obsesión".

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Fernanda Iglesias picante contra Cinthia Fernández tras denunciar a la ex de Roberto Castillo

Fernanda Iglesias cuestionó la denuncia de Cinthia Fernández a Daniela Vera Fontana, ex de Roberto Castillo, y le recordó su lucha del pasado con el padre de sus hijas.

La periodista apuntó sin filtros contra su ex compañera en televisión y compartió un fragmento del descargo de la panelista contra la ex de su pareja, refieriéndose a ella con términos muy duros.

"Sos siniestra, Cinthia. ¿Creés que Daniela se quiere hacer famosa? Y vos, Abby Díaz? Qué querías? Soreta"", lanzó sin vueltas Iglesias desde sus historias en la red social.

No conforme con esas duras palabras, Fernanda recordó una antigua entrevista de Fernández en televisión donde se refiría a los conflictos económicos que atravesaba con su ex Matías Defederico por sus hijas y apuntó filosa recordándole aquella experiencia personal por la que pasó: “Vos también estuviste ahí”, reflexionó contundente.