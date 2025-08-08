El look de Eva Bargiela luciendo su pancita de siete meses de embarazo junto a Gianluca Simeone: las fotos

Eva Bargiela y Gianluca Simeone 3

Vale recordar que esta semana además de haber participado en la nueva edición de Los 8 escalones (El Trece), donde le confesó a Pampita sus pocas ganas de hacer el tan de moda baby shower, Bargiela también participó en Pasapalabra (Telefe) donde anunció que el inminente nuevo integrante de la familia se llamará Faustino.

Cómo nació la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone

La historia de amor de Eva Bargiela y Gianluca Simeone comenzó en una noche especial para la modelo: su cumpleaños número 32, el 22 de diciembre de 2023. En esa fecha, tras su escandaloso divorcio de Facundo Moyano y un momento difícil en su vida personal, Eva salió con amigas a un boliche en Costanera, Argentina, donde conoció a Gianluca, hijo del entrenador y exfutbolista Diego "Cholo" Simeone, que vivía en España.

Aunque esa noche sólo intercambiaron algunas palabras y bailaron sin dar más pasos, lo cierto es que comenzaron a intercambiar mensajes por redes sociales unos meses después, lo que llevó a que la relación se fuera consolidando a pesar de la distancia entre Madrid y Argentina.

Así, ambos coincidieron en muchas cosas, especialmente en el deseo de formar una familia y en valores como la nobleza y el apoyo mutuo. En todo momento, Eva ha resaltado cada vez que le han consultado en diferentes entrevistas que Gianluca resultó un gran sostén emocional en sus momentos más difíciles, como el fallecimiento de su mamá, y reconoció lo incondicional que fue para ella en ese tiempo.

De esta manera, poco tiempo después, la pareja decidió dar un paso adelante, tuvieron su reencuentro en persona en mayo de 2024, y desde entonces se mostraron juntos y felices, anunciando más tarde -en mayo de este año- que estaban esperando un hijo varón, consolidando una relación que nació entre chats, viajes y encuentros que superaron la distancia de más de 14.000 kilómetros.

En resumen, puede decirse que la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone nació como un encuentro casual en la noche de Buenos Aires, que evolucionó gracias a la comunicación digital y al deseo compartido de conexión y familia, consolidándose un año después con un embarazo y planos de convivencia.