A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIAS YA

El look de Eva Bargiela luciendo su pancita de siete meses de embarazo junto a Gianluca Simeone: las fotos

A sus siete meses de embarazo, la modelo Eva Bargiela está más activa que nunca y anoche se la pudo ver junto a su pareja Gianluca Simeone en la noche porteña más radiante que nunca. Mirá.

8 ago 2025, 09:48
El look de Eva Bargiela luciendo su pancita de siete meses de embarazo junto a Gianluca Simeone: las fotos
El look de Eva Bargiela luciendo su pancita de siete meses de embarazo junto a Gianluca Simeone: las fotos

El look de Eva Bargiela luciendo su pancita de siete meses de embarazo junto a Gianluca Simeone: las fotos

Tras su conflictiva separación de Facundo Moyano en agosto de 2023 luego de cinco años de relación y dos de matrimonio, la vida de Eva Bargiela dio un giro de 180 grados cuando en diciembre de ese mismo año conoció a Gianluca Simeone, si bien nunca imaginó que sería el amor de su vida y actualmente el papá de su bebé en camino.

Así las cosas, en una semana repleta de novedades en la vida de la joven pareja, donde entre otras cosas el hijo del Cholo Simeone anunció su retiro del fútbol a sus apenas 27 años para dedicarse de lleno a la consolidación de su familia junto a Eva, la parejita se mostró radiante en la noche porteña.

Leé también

La inesperada reacción de Pampita cuando Eva Bargiela confesó que no quiere celebrar el baby shower

la inesperada reaccion de pampita cuando eva bargiela confeso que no quiere celebrar el baby shower
Eva Bargiela y Gianluca Simeone 1

Concretamente, este jueves Eva y Gianluca fueron a ver La Cena de los Tontos, la comedia protagonizada por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, tras la polémica salida de Mike Amigorena, y la cámara de PrimiciasYa los retrató llegando al teatro El Nacional, donde se puede ver a la modelo más linda que nunca con su pancita de siete meses.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone 2

Con pantalón de jean celeste claro recto, con detalles brillantes y cortes en las rodillas; botas negras; body de gasa negra transparente y campera de cuero, la modelo no dudó en posar sonriente junto a su pareja, quien también optó por un outfit casual en total black, salvo por las zapatillas del mismo tono con detalles en blanco.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone 3

Vale recordar que esta semana además de haber participado en la nueva edición de Los 8 escalones (El Trece), donde le confesó a Pampita sus pocas ganas de hacer el tan de moda baby shower, Bargiela también participó en Pasapalabra (Telefe) donde anunció que el inminente nuevo integrante de la familia se llamará Faustino.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone 4

RS FOTOS.

Cómo nació la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone

La historia de amor de Eva Bargiela y Gianluca Simeone comenzó en una noche especial para la modelo: su cumpleaños número 32, el 22 de diciembre de 2023. En esa fecha, tras su escandaloso divorcio de Facundo Moyano y un momento difícil en su vida personal, Eva salió con amigas a un boliche en Costanera, Argentina, donde conoció a Gianluca, hijo del entrenador y exfutbolista Diego "Cholo" Simeone, que vivía en España.

Aunque esa noche sólo intercambiaron algunas palabras y bailaron sin dar más pasos, lo cierto es que comenzaron a intercambiar mensajes por redes sociales unos meses después, lo que llevó a que la relación se fuera consolidando a pesar de la distancia entre Madrid y Argentina.

Así, ambos coincidieron en muchas cosas, especialmente en el deseo de formar una familia y en valores como la nobleza y el apoyo mutuo. En todo momento, Eva ha resaltado cada vez que le han consultado en diferentes entrevistas que Gianluca resultó un gran sostén emocional en sus momentos más difíciles, como el fallecimiento de su mamá, y reconoció lo incondicional que fue para ella en ese tiempo.

gianluca simeone y eva bargiela.jpg

De esta manera, poco tiempo después, la pareja decidió dar un paso adelante, tuvieron su reencuentro en persona en mayo de 2024, y desde entonces se mostraron juntos y felices, anunciando más tarde -en mayo de este año- que estaban esperando un hijo varón, consolidando una relación que nació entre chats, viajes y encuentros que superaron la distancia de más de 14.000 kilómetros.

En resumen, puede decirse que la historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone nació como un encuentro casual en la noche de Buenos Aires, que evolucionó gracias a la comunicación digital y al deseo compartido de conexión y familia, consolidándose un año después con un embarazo y planos de convivencia.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Eva Bargiela Gianluca Simeone

Lo más visto