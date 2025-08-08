Las fotos del gran festejo de A la tarde por sus 4 años al aire: Karina Mazzocco, Luis Ventura y más famosos

El equipo del programa A la tarde vivió una noche muy especial el jueves por la noche al festejar los cuatro años al aire en la pantalla de América Tv.
El programa A la tarde que conduce Karina Mazzocco cumplió cuatro años en la pantalla de América Tv y tuvo su gran festejo en una discoteca del barrio de Palermo. Las imágenes.
Como todos los años, los actuales panelistas del programa que conduce Karina Mazzocco y otros ex integrantes del ciclo se reunieron para pasar un divertido momento juntos.
El lugar elegido esta vez fue el boliche Ink de Palermo y hubo un atril en el centro donde Karina y Luis Ventura tomaron la palabra y les hablaron a los presentes, quienes se relajaron en un lindo momento entre risas, charlas, anécdotas y brindis.
Entre quienes dijeron presentes estuvieron Pablo Layus, Gustavo Descalzi, Augusto Tartufoli, Oliver Quiroz, Luciana Elbusto, Ana Rosenfeld, Débora D'Amato, Cora Debarbieri, Josefina Pouso, Daniel Fava, el RRPP del boliche Polaco Moreno, el productor del programa José Nuñez, y el director de programación de América Tv, el Chato Prada y el grupo de trabajo de producción que hacen día a día el exitoso y consolidado ciclo.
Todos se dieron cita para compartir el festejo por los cuatro años al aire ininterrumpidos del programa y el gran presente que atraviesa en las tardes de América con información exclusiva, actualidad e invitados del mundo del espectáculo.
Mirá las imágenes.
RS Fotos
El periodista Luis Ventura recordó al aire en el programa A la tarde (América Tv) un momento particular que vivió con Julieta Prandi en un avión hace muchos años tras el comienzo del juicio a la ex pareja Claudio Contardi, acusado de abuso sexual.
El periodista contó algunos detalles que vivió con la modelo en la época en la que él era director de la revista Paparazzi y se organizaban los clásicos desfiles en distintos puntos del país.
Luis fue testigo de uno de los ataques de pánico de Julieta Prandi y contó el dramático episodio del cual fue testigo directo: "Quiero contar algo que lo viví personalmente, fue un desfile que viajábamos en un avión de capacidad para 17 personas y estaba de bote a bote integrado por modelos", comenzó.
"Me acuerdo patente que en la mitad del viaje le agarraron como ataques de pánico a Julieta Prandi y dos chicas la hicieron accostar en el pasillo del avión y la trataron como si conocieran qué le pasaba", comentó el panelista.
"En la initmidad de las colegas sabían cuál era el cuadro de situación, lo que quedaba del viaje no lo hizo sentada en una butaca sino acostada en el piso como un ataque de panico o de desborde", sintetizó Luis Ventura sobre esa dramática situación de la que fue testigo presencial.