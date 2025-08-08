Las fotos del gran festejo de A la tarde por sus 4 años al aire: Karina Mazzocco, Luis Ventura y más famosos

Todos se dieron cita para compartir el festejo por los cuatro años al aire ininterrumpidos del programa y el gran presente que atraviesa en las tardes de América con información exclusiva, actualidad e invitados del mundo del espectáculo.

Mirá las imágenes.

Luis Ventura dio detalles de un ataque de pánico de Julieta Prandi en un avión: "Me acuerdo patente"

El periodista Luis Ventura recordó al aire en el programa A la tarde (América Tv) un momento particular que vivió con Julieta Prandi en un avión hace muchos años tras el comienzo del juicio a la ex pareja Claudio Contardi, acusado de abuso sexual.

El periodista contó algunos detalles que vivió con la modelo en la época en la que él era director de la revista Paparazzi y se organizaban los clásicos desfiles en distintos puntos del país.

Luis fue testigo de uno de los ataques de pánico de Julieta Prandi y contó el dramático episodio del cual fue testigo directo: "Quiero contar algo que lo viví personalmente, fue un desfile que viajábamos en un avión de capacidad para 17 personas y estaba de bote a bote integrado por modelos", comenzó.

"Me acuerdo patente que en la mitad del viaje le agarraron como ataques de pánico a Julieta Prandi y dos chicas la hicieron accostar en el pasillo del avión y la trataron como si conocieran qué le pasaba", comentó el panelista.

"En la initmidad de las colegas sabían cuál era el cuadro de situación, lo que quedaba del viaje no lo hizo sentada en una butaca sino acostada en el piso como un ataque de panico o de desborde", sintetizó Luis Ventura sobre esa dramática situación de la que fue testigo presencial.